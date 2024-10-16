　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野黨聯手卡總預算　陳時中：壓力回到健保、變相讓點值降低

▲▼行政院政務委員陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院政務委員陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨卡關，藍白提出原民禁伐補償、公糧收購費用、健保點值等費用增加的條件。行政院政務委員陳時中16日以健保點值為例，指總預算新增607億元醫療預算，若不執行，最終壓力還是回到健保，也是將變相讓點值變低，「一方面喊增加點值，一方面讓政府已經努力的不通過，怎麼會說是為了健保點值？」

陳時中今天接受媒體人王時齊的專訪，談到總預算時說，現在退回總預算的三個理由，禁伐補償、公糧收購價格提高、健保點值。從點值來講起，這次在總預算裡面特別有編了607億，是多出來的、今年新編的，「換句話說總預算如果沒有過，這607億變成沒辦法動」。

陳時中說，這607億包含了深耕台灣的60億、補足健保不足的有338億，還有癌症篩檢有86億、大家醫計畫有46億、優化兒童醫療有26億、心理韌性有大概8.9億，然後三高的防治大概有22億，還有智慧醫療有14億。

陳時中強調，這些都是新增的，如果像他們說的總預算不過，可以照以前的規模來動用，但這600多億就沒辦法動了，「一方面要喊要增加點值，一方面讓已經有編了、政府已經努力的部分，不讓它通過、也不願意來討論，那怎麼會說是為了健保的點值？」

陳時中指出，他相信健保費用經過30年來，尤其這幾年壓力特別大，因為新藥突然變得很多，科技進步讓很多救命的藥都出來了，「這些一下子增加的費用相當的大，對醫療界壓力很大」

另外，陳時中也提到，新冠肺炎在去年、前年對大家壓力很大，他在當部長的時候，在第五類的這些費用是由公務預算支應，等到變成第四類之後，就回歸到一般醫療，變成健保要給付，這些就對點值形成壓力。

陳時中說，明年開始傳染病的部分應該會稍微降低，不會像今年跟去年仍然維持麼高，「如果仍然麼高，政府還是要想辦法，如果那個沒有變高，現在點值的壓力在新編的公務預算，加上今年的成長率如果盡量拉高一點，然後加上醫界的共識，怎麼樣有一個良善、有品質的管理，相信讓點值變高一點是有可能的」。

陳時中表示，點值有分浮動、固定兩種，目前合在一起平均來看，在低的時候也低到0.90、0.89，在去年第三季來講也約略跑到0.95。陳坦言，若卡中央政府總預算，其中338億要給健保的錢進不來，就更不可能達到他們要求的，新編的預算中包括了國家癌症計畫86億、三班護病比的補貼都無法執行，也是變相的讓點值變低。

對於陳時中的說明，主持人王時齊說，其實卡中央政府總預算，對於他們提出來的三個訴求都是矛盾的，你越卡你越達不到標，放了中央政府所預算之後，才有可能達到你設定的目標。陳也同意，並表示，相信在野黨的立委也不是完全都不了解，「也是在表達一個態度，希望行政院或行政單位，能夠更能夠跟他們溝通」。

ET快訊
《不熙娣》班底遭封殺　小S撂重話：讓她走！
台北「無名死巷」每天一堆外國客！　在地人不解：從早排到晚
女兒遭下藥迷姦！　母護情郎：他軟軟的不可能性侵
快訊／朱學恒突認錯道歉！　鍾沛君回應了
快訊／金鐘前出意外！　方志友樓梯間重摔送醫
快訊／吳慷仁不來金鐘了！　主辦回應
快訊／朱學恒認了強吻鍾沛君！　公開道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台電別想拿2000億撥補　朱立倫：絕不讓它過！民進黨自己吞苦果

綠批北市府大樓改造要花14億「非常離譜」　蔣萬安曝7.5億專案用途

綠營拚「大罷免潮」翻轉國會？　黃暐瀚反對：賴清德還是40%總統

林右昌稱「罷免非民主常態」　朱立倫傻眼：罷樑就你在搞的！

朱學恒與鍾沛君談和解過程不道歉　律師竟嗆鍾「以為在玩瑪利歐？」

北市總預算52％來自中央！綠要5藍委快審　蔣萬安：政院應跟立院溝通

中共嗆賴清德台獨謬論　綠回嗆「極權怪談」：應正視中華民國存在事實

林右昌喊用罷免扳回席次不健康　許智傑：本來就不該是常態

羅文嘉拋兩岸協商「二六共識」　藍委：相關版本可以拿出來

在野黨聯手卡總預算　陳時中：壓力回到健保、變相讓點值降低

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

台電別想拿2000億撥補　朱立倫：絕不讓它過！民進黨自己吞苦果

綠批北市府大樓改造要花14億「非常離譜」　蔣萬安曝7.5億專案用途

綠營拚「大罷免潮」翻轉國會？　黃暐瀚反對：賴清德還是40%總統

林右昌稱「罷免非民主常態」　朱立倫傻眼：罷樑就你在搞的！

朱學恒與鍾沛君談和解過程不道歉　律師竟嗆鍾「以為在玩瑪利歐？」

北市總預算52％來自中央！綠要5藍委快審　蔣萬安：政院應跟立院溝通

中共嗆賴清德台獨謬論　綠回嗆「極權怪談」：應正視中華民國存在事實

林右昌喊用罷免扳回席次不健康　許智傑：本來就不該是常態

羅文嘉拋兩岸協商「二六共識」　藍委：相關版本可以拿出來

在野黨聯手卡總預算　陳時中：壓力回到健保、變相讓點值降低

快訊／2地大雨特報　下到晚上

打掉重練！北韓拆邊境鐵路、埋地雷「需花費1.9兆」

社畜男休假日到公司加班　辦公室刮開「剛買的彩券」中3千萬元

無照開車撞死人！新竹男緩刑期間「賣1g安非他命」被抓　下場慘了

3年3次列管！NCC積極堵詐　修法限制「高風險號碼申辦數量」

台電別想拿2000億撥補　朱立倫：絕不讓它過！民進黨自己吞苦果

大阪環球影城X《柯南》回歸！真人密室逃脫、主題餐廳展開推理劇

不留活口？　以色列：真主黨高層13人「被殺到剩2人」

諾貝爾文學獎光環　韓江著作6天內在韓賣破百萬本

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：讓她走

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

2030綠電需求400億度　郭智輝：菲國蓋電廠送電回台

綠委列9藍委罷免名單　沈富雄轟：大錯特錯！

「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功鄭重回應了

神祕「黑衣部隊」副中隊長現身

朱學恒與鍾沛君談和解過程不道歉　律師竟嗆鍾「以為在玩瑪利歐？」

海基會盼送梅花鹿給對岸　取名：和和平平

曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌這樣說

即／蔡英文抵達羅浮宮：深化與法國的夥伴關係

罷免潮來了？　綠委列9藍委危險名單：罷掉綠營就選得上

快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

退將赴港遭砍退俸　朱立倫：相信臧幼俠忠於國家

首公開露面！陳重文暴瘦40公斤

北市稱拾荒者領不到補助是中央問題　洪申翰打臉：去街上看看很難？

更多熱門

相關新聞

安泰醫院大火爆「管線老舊」　蘇清泉澄清

安泰醫院大火爆「管線老舊」　蘇清泉澄清

屏東縣東港鎮安泰醫院10月3日清晨發生火災，引發社會關注，民進黨立委林淑芬今在立法院衛環會痛批「8月醫院評鑑時，就有管線老舊和動線問題，但衛福部卻沒管。」對此，安泰榮譽院長蘇清泉恰巧是今日召委，他上台時也特別針對此事件做回應，強調發生火災的是第一棟大樓，才啟用10幾年，沒有管線老舊的問題。

羅廷瑋踢爆食藥署「用人唯綠唯親」　要求邱泰源3日內給交待

羅廷瑋踢爆食藥署「用人唯綠唯親」　要求邱泰源3日內給交待

立委爆「安插食藥署人事」涉圖利　邱泰源喊冤

立委爆「安插食藥署人事」涉圖利　邱泰源喊冤

衛福部正式成立「3大AI中心」

衛福部正式成立「3大AI中心」

卓榮泰探視安泰醫院大火傷者　指示醫療機構同步檢視災防管理

卓榮泰探視安泰醫院大火傷者　指示醫療機構同步檢視災防管理

關鍵字：

陳時中衛福部點值健保

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

Lisa火辣助陣維密大秀

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

賈永婕101代言人！進立院喝百元礦泉水　揹12萬元名牌包

更多

最夯影音

更多

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面