小黃誤入積水地下道刁車　急到快哭！運將站及腰水中不肯走

▲計程車誤入積水及腰地下道拋描不願離開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣於31日全天都籠罩在強颱康芮颱風的狂風驟雨下，瞬間大雨灌入池上鄉靜安路地下道，以至於排水不及積水及腰，陳姓(男、54歲)計程車駕駛於14時10分許行經該處，因急著返家而冒險涉水，導致車輛拋描，但他卻擔心生財工具受損，站在車子旁邊久久不願離去，警員黃暄淩及楊捷翔獲報前去，耐心的溫情喊話，終於同意由員警載其返家。

31日14時40分許，池上分駐所接獲民眾報稱「有車輛拋描在靜安路地下道積水中，還有一位男性站在水中很久了，請員警前往處理」，獲報後警員黃暄淩及楊捷翔隨即趕往現場，果然看到有一男子就站在水深及腰的積水裡。

員警恐其發生意外，顧不得及腰的積水，直直的就往該男子走去。據悉，因為該計程車為其唯一生財工具，現在浸在水中動彈不得，他很懊惱怎麼會沒注意到路況，也很擔心之後生活怎麼辦。

▲計程車誤入積水及腰地下道拋描不願離開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在員警關懷談話下得知，陳男育有一子，所以員警就以「颱風天小孩在家等你回家，別讓家人擔心，先載你回家陪家人，車子的問題等水退及颱風過後再處理」，陳男一聽到「小孩、家人」這幾個關鍵字，隨後就同意員警的建議，慢慢從積水中走出來，並在員警陪同下順利返家。另外也立即通報路權單位及池上鄉公所災害應變中心派員前來，並協助擺放三角錐及拉起交通管制封鎖線實施「預警性封路」，避免再有車輛涉水造成危險。



關山警察分局表示，強颱康芮帶來強風豪雨，導致路面濕滑積水，而且視線不良，民眾若駕(騎)車外出，請務必減速慢行，以免發生意外事故。另呼籲民眾，若沒必要請在家中別出門，以確保自身安全。若有需要協助，請撥打110或是當地分駐(派出)所電話，將儘速前往給予妥適協助，維護民眾生命財產安全。

▲計程車誤入積水及腰地下道拋描不願離開。（圖／記者楊漢聲翻攝）