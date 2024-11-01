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北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨：支持辯護律師依法提出抗告

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積弊案遭羈押禁見，北院今（1日）裁定延長羈押2個月。對此，民眾黨聲明，對於延押的結果遺憾且憤怒，司法應該是實現社會正義的最後一道防線，如今司法卻為執政黨效忠；民眾黨指出，支持辯護律師團，依法為柯文哲主席提出抗告，循司法救濟管道，還柯文哲應有的人身自由。

針對台北地方法院今日裁定延押柯文哲主席，民眾黨表示，自今年8月30日北檢濫權搜索柯文哲主席及民眾黨，再到柯文哲主席收押禁見近2個月，至今檢方仍提不出足夠證據起訴柯文哲主席，反倒是看到檢方以A案辦B案，配合「媒體辦案」讓輿論未審先判，政治黑手毫不掩飾的介入司法，已經讓全國半數民意不信任司法。

民眾黨直言，今天的賴清德總統更打臉2008年的賴清德委員，當年賴委員在扁案發生時曾言「羈押是傷害人權的做法」、「政府不顧程序正義押人取供」，對比現今賴政府對柯文哲主席的作法，有將近6成民意認為賴清德總統「雙標」，這不只對柯文哲主席、民眾黨造成傷害，更戕害台灣司法公信。民眾黨再次呼籲，「有證據就起訴，沒證據就放人」。

民眾黨說，2個月前，柯文哲主席遭羈押禁見卻主動放棄抗告，籲請檢方窮盡一切努力釐清案情，後續北檢大規模約談民眾黨工作同仁及相關人等到案，令人遺憾的是，多數人與京華城毫無關聯。而北檢直至柯文哲主席召開延押庭的今天，才再約談時任北市都發局官員等人「釐清案情」，檢廉作為不僅毫無邏輯，更形同虛度這兩個月的光陰。

民眾黨指出，回顧京華城容積獎勵審議過程，業主按《都市計畫法》24條提出申請，台北市政府依法受理，並經由台北市都市計畫委員會審議通過，一切依法有據，相信包含市長、公務員及都委會委員皆無「明知違法而為之」。然而這2個月來鋪天蓋地的司法追殺、押人取供，特定媒體、名嘴帶風向「照三餐伺候柯文哲」，連合法政治獻金都被抹黑成收受賄款，實為司法配合媒體「自甘墮落」讓「司法變成私法」，對在野黨進行政治追殺。

民眾黨直言，司法應該是實現社會正義的最後一道防線，如今司法卻為執政黨效忠，賴清德總統說一套做一套，偵查不公開變成偵查大公開，掃黑肅貪實為整肅異己，碰到綠色權貴就雙標辦案，已讓司法公正蒙上陰影。因此，民眾黨支持辯護律師團，依法為柯文哲主席提出抗告，循司法救濟管道，還柯文哲應有的人身自由。

▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

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