「誰摔死了李新」指羅淑蕾勾結黑道　郭新政盛竹如判賠200萬確定

▲盛竹如和郭新政，遭判須連帶賠償200萬元給與羅淑蕾。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

已故台北市議員李新生前的女友郭新政，找來知名演藝人員盛竹如製作「誰摔死了李新」一系列影片，影射前立委羅淑蕾與黑道掛勾、施壓當鋪。羅淑蕾提告求償500萬元，高等法院二審判決郭、盛2人須連帶賠償200萬元。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴確定。

李新於2017年9月底，在市議員任內自殺身亡，一年後臉書上出現「誰摔死了李新？」一系列影片，影片由盛竹如旁白，暗指羅淑蕾於本案中佔有重要地位。眾人事後才知道，原來是郭新政出資與盛竹如製作一系列影片。

羅淑蕾不滿，認為這系列影片中提到「103年5月23日在大展當鋪門口之人為黑道，且與羅淑蕾熟識，羅淑蕾與黑道掛勾脅迫郭新政」、「羅淑蕾暗中安排打手，對李新惡意言語攻擊」、「羅淑蕾在該珠寶案中與黑道、政治人物及國家各級單位聯手，對李新進行政治迫害、對郭新政司法追殺，造成李新跳樓身亡」、「羅淑蕾以其立委身分，使法院派出大隊人馬對郭新政名下10億元財產為假扣押有超額查封」之「李新是怎麼摔死的Part1至3」，羅淑蕾不滿，提出民刑事訴訟。

刑事部分於今年初，最高法院判決郭新政有期徒刑4月、罰金8千元，盛竹如拘役50日定讞。至於民事訴訟部分，羅淑蕾向2人請求連帶賠償名譽損失500萬元，但一審駁回。

但二審出現不同認定，高院認為郭、盛2人未經合理查證，就發表羅淑蕾與黑道掛勾、施壓當舖取得當票並變造後提出作為證據之言論，確實侵害羅淑蕾名譽，經過審酌後，高院改判2人須連帶賠償200萬元。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴確定。