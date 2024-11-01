玉里鎮長龔文俊被控「送豬頭」賄選　一審有罪停職逆轉無罪確定

▲玉里鎮長龔文俊被控賄選案，無罪確定。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣玉里鎮公所）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣玉里鎮長龔文俊，被控在2022年底參與鎮長選舉時，免費提供豬頭、豬隻給予選民，涉嫌賄選。刑事部分他一審遭判刑5年、褫奪公權6年，並因此遭到停職；但二審逆轉改判處無罪。檢方再上訴第三審，最高法院1日駁回檢方上訴，龔文俊無罪確定。

62歲的龔文俊為國民黨籍，也曾擔任過縣議員，並曾擔任過一次玉里鎮長。2022年他捲土重來，但選前25日爆發這起賄選案件，遭檢調單位搜索。最後以近6千票的票數，勝過同為國民黨的對手1300多票，順利當選。

但他當選後，檢方認為他在選前提供豬頭、豬隻供林姓友人告知有需求之部落選民前往拿取，以拉攏選民。檢方查出，2022年5月間劉姓部落頭目打電話打算索取2顆豬頭，龔文俊應允後送出豬頭，到了6月間，更送了整隻豬（約60至70公斤間）給予劉男。

另外檢方也指出，當年的6、7月間，龔文俊也向陳姓頭目表示，可以提供3次、分別為200、150多斤豬隻予陳姓頭目，尋求支持，但陳男拒絕。檢方因此認為龔、林二人涉嫌賄選，因此提起公訴。

法院審理時，龔文俊主張，自己養豬40年，牧場內的豬隻從不施打任何抗生素與預防針，若因打鬥或閹割不當而造成傷殘狀況，不僅會比一般豬隻成長緩慢，更會造成豬場防疫之破口。所以就牧場經營之經濟效益而言，這種豬隻毫無價值，因此他贈送被淘汰之腳受傷豬隻予需要的人，是經營牧場行之有年做法，不僅能幫助較弱勢的原住民或在地居民，同時又能節省豬場淘汰豬隻之費用。一審法院不採信，將龔男判刑5年、褫奪公權6年，林男判刑3年6個月，褫奪公權4年。龔男一審遭判刑後，被依法停職。

不過案件上訴第二審，高等法院花蓮分院卻出現不同認定。花蓮高分院採信龔男說法，因此逆轉改判龔、林2人均無罪。檢方再針對本案上訴，最高法院1日駁回檢方上訴，龔文俊無罪確定。