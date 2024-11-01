　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

玉里鎮長龔文俊被控「送豬頭」賄選　一審有罪停職逆轉無罪確定

▲▼ 玉里鎮長龔文俊。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣玉里鎮公所）

▲玉里鎮長龔文俊被控賄選案，無罪確定。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣玉里鎮公所）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣玉里鎮長龔文俊，被控在2022年底參與鎮長選舉時，免費提供豬頭、豬隻給予選民，涉嫌賄選。刑事部分他一審遭判刑5年、褫奪公權6年，並因此遭到停職；但二審逆轉改判處無罪。檢方再上訴第三審，最高法院1日駁回檢方上訴，龔文俊無罪確定。

62歲的龔文俊為國民黨籍，也曾擔任過縣議員，並曾擔任過一次玉里鎮長。2022年他捲土重來，但選前25日爆發這起賄選案件，遭檢調單位搜索。最後以近6千票的票數，勝過同為國民黨的對手1300多票，順利當選。

但他當選後，檢方認為他在選前提供豬頭、豬隻供林姓友人告知有需求之部落選民前往拿取，以拉攏選民。檢方查出，2022年5月間劉姓部落頭目打電話打算索取2顆豬頭，龔文俊應允後送出豬頭，到了6月間，更送了整隻豬（約60至70公斤間）給予劉男。

另外檢方也指出，當年的6、7月間，龔文俊也向陳姓頭目表示，可以提供3次、分別為200、150多斤豬隻予陳姓頭目，尋求支持，但陳男拒絕。檢方因此認為龔、林二人涉嫌賄選，因此提起公訴。

法院審理時，龔文俊主張，自己養豬40年，牧場內的豬隻從不施打任何抗生素與預防針，若因打鬥或閹割不當而造成傷殘狀況，不僅會比一般豬隻成長緩慢，更會造成豬場防疫之破口。所以就牧場經營之經濟效益而言，這種豬隻毫無價值，因此他贈送被淘汰之腳受傷豬隻予需要的人，是經營牧場行之有年做法，不僅能幫助較弱勢的原住民或在地居民，同時又能節省豬場淘汰豬隻之費用。一審法院不採信，將龔男判刑5年、褫奪公權6年，林男判刑3年6個月，褫奪公權4年。龔男一審遭判刑後，被依法停職。

不過案件上訴第二審，高等法院花蓮分院卻出現不同認定。花蓮高分院採信龔男說法，因此逆轉改判龔、林2人均無罪。檢方再針對本案上訴，最高法院1日駁回檢方上訴，龔文俊無罪確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新北刺青猴抓到了！　警上門秒孬
快訊／大巨蛋中職例行賽腰斬剩20場　遠雄回應了
LIVE／康芮1430解海警！內湖騎士買晚餐遇死劫　蔣萬安宣
快訊／臉書遭灌「為何不放假」？　蔣萬安回應了
「魟魚教練」猥褻5童！　交誼廳拍噁照慘了
快訊／「誰摔死了李新」郭新政、盛竹如判賠結果出爐
快訊／康芮減弱為輕颱　14：30解除海警
康芮狂掃！保時捷遭壓毀　心痛畫面曝
劉德華今小巨蛋開唱「朱麗蒨來了」！　罕見現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十　

訂做金飾順手偷走60萬鑽石　男開瑪莎拉蒂取貨被逮...還抄出煙彈

強颱康芮橫掃「釀2死515傷」！全台2310件路樹災情　新北最多

「魟魚教練」猥褻5童！暑期營隊亂摸...交誼廳拍噁照　11罪起訴

喵星人慘死台中街頭行車狂閃避　暖警深夜驚險移屍避免2次撞擊

陸戰天兵哨所放空城慘了！學長偷溜睡大覺　學弟接班也做夢去

陸貨輪擱淺野柳！3億橋式起重機倒礁岩　航港局濃霧中抽油作業

玉里鎮長龔文俊被控「送豬頭」賄選　一審有罪停職逆轉無罪確定

「誰摔死了李新」指羅淑蕾勾結黑道　郭新政盛竹如判賠200萬確定

強風豪雨！桃園龜山電桿路樹慘被吹倒「道路中斷」　警封路管控

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

快訊／新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十　

訂做金飾順手偷走60萬鑽石　男開瑪莎拉蒂取貨被逮...還抄出煙彈

強颱康芮橫掃「釀2死515傷」！全台2310件路樹災情　新北最多

「魟魚教練」猥褻5童！暑期營隊亂摸...交誼廳拍噁照　11罪起訴

喵星人慘死台中街頭行車狂閃避　暖警深夜驚險移屍避免2次撞擊

陸戰天兵哨所放空城慘了！學長偷溜睡大覺　學弟接班也做夢去

陸貨輪擱淺野柳！3億橋式起重機倒礁岩　航港局濃霧中抽油作業

玉里鎮長龔文俊被控「送豬頭」賄選　一審有罪停職逆轉無罪確定

「誰摔死了李新」指羅淑蕾勾結黑道　郭新政盛竹如判賠200萬確定

強風豪雨！桃園龜山電桿路樹慘被吹倒「道路中斷」　警封路管控

飛機上1處最髒「絕對逃不掉」！她只用1招就解決　空姐狂讚

全台30處公路受災或封閉　搶通時程出爐

快訊／新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十　

丁薛祥：加快實施一攬子增量政策　努力實現全年發展目標

阿本首戰BL劇！與千萬流量日星擦出火花「瞬間臉紅」

大巨蛋體育賽事安排爭議　遠雄：空餘檔期優先開放中職進駐

開賣2分鐘搶光！　武陵農場櫻花季訂房「全數售罄」

大谷翔平居首！　道奇創下世界大賽奪冠後商品銷售紀錄

city super「香菜」驗出9種農藥違規！兄弟大飯店也上榜

GU雙11快閃降價了！290元高領T恤必買、話題保暖商品低價一次看

社會熱門新聞

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

快訊／康芮狂風摧殘！台北街頭「路樹橫倒」慘況曝

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

即／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理墜落死亡

即／捷克籍夫妻下山了　空勤直升機吊掛畫面曝　

快訊／桃園15歲男學生颱風夜墜樓！　無呼吸心跳搶救中

即／民生社區「超巨鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車堵住道路

快訊／今開延押庭！柯文哲「雙手上銬」抵北院

指羅淑蕾勾結黑道　郭新政盛竹如判賠200萬

即／內湖電線桿倒塌！騎士遭壓失去生命跡象

蚯蚓出沒爬滿整條街道　颱風過後「頭皮麻」景象

即／索賄1300萬　台南前議長判刑13年

訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮下場慘了

快訊／台中小吃店火警！1人受困待援

更多熱門

相關新聞

指羅淑蕾勾結黑道　郭新政盛竹如判賠200萬

指羅淑蕾勾結黑道　郭新政盛竹如判賠200萬

已故台北市議員李新生前的女友郭新政，找來知名演藝人員盛竹如製作「誰摔死了李新」一系列影片，影射前立委羅淑蕾與黑道掛勾、施壓當鋪。羅淑蕾提告求償500萬元，高等法院二審判決郭、盛2人須連帶賠償200萬元。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴確定。

女藝人拚酒差點遭刺死　富少輕判定讞

女藝人拚酒差點遭刺死　富少輕判定讞

基隆司法醫療聯盟簽約　同助更生馨生

基隆司法醫療聯盟簽約　同助更生馨生

朱學恒強吻鍾沛君案　二審再調解破局

朱學恒強吻鍾沛君案　二審再調解破局

「台南最淫貪官」已遭褫奪公權　懲戒法院判免議

「台南最淫貪官」已遭褫奪公權　懲戒法院判免議

關鍵字：

法律人權玉里鎮鎮長龔文俊賄選三審最高法院無罪

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面