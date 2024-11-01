「魟魚教練」猥褻5童！暑期營隊亂摸...交誼廳拍噁照　11罪起訴

▲綽號「魟魚教練」的林男，利用寒暑假營隊的掩護，以及家長、孩子對假日學校的信任，竟對多名學生伸出魔爪。（圖／翻攝IG，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹體適能教練「魟魚教練」涉嫌性侵多名未成年幼童，新竹地檢署今（1日）天偵查終結，檢察官認定，被稱為「魟魚教練」的林姓男子，涉嫌於2023、2024年寒暑假利用參加營隊的機會，猥褻未成年孩童犯行明確，涉犯11項加重強制猥褻罪，以及1項製造兒童性影像罪嫌，將他提起公訴。

據起訴書，這起性侵案一共有5名學童受害。林男於寒暑假營隊期間，在新竹縣某假日學校營隊擔任帶隊老師，利用兒童矇懂無知及對其信任、友好感，分別對五名未成年兒童撫摸大小腿、肚子、背部，甚至以手指性侵，磨蹭臀部直到射精等惡行，合計共11次。

去年12月期間，林男更於學校大學宿舍的交誼廳，利用教授體操正分腿動作，趁幼童雙腿打開、趴在地墊上時，脫下幼童的褲子，以手機對著幼童的肛門連續拍攝，同時拍攝下幼童的全身照片存在手機內。

本次行動共扣得手機3支、平板1台、筆電1台，經送交數位鑑識，目前尚未發現林男有將相關影片外流。

▲除了營隊，林男還把知名國立大學的宿舍交誼廳當成性侵幼童的場所。





▲▼林男經常在IG寫文，PO出與孩子上課的互動，他會稱學生為寶貝、小寶貝、天使，也會分享與教育有關的心得，沒想到竟是人面獸心的狼師。