卓榮泰表態反對修《財劃法》　李彥秀批：完全漠視人民的需求

▲行政院長卓榮泰出席立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財委會下周一連3天排審《財劃法》力拚闖關，但行政院長卓榮泰（1日）指出，現行財劃法行之多年，「大家執行起來最有把握」，8年來中央對地方一般性補助預算增加2千億以上，很多計畫型預算是配合地方需求編列，未來仍在此經驗跟地方合作。國民黨立委李彥秀回應，中央長期「集權又集錢」的作法，完全背離民意，漠視人民的需求。

李彥秀說，完成財劃法三讀立法，是這個會期在野黨最重要的戰略目標。財劃法已經25年沒有修正，過去賴清德擔任台南市長以及行政院長時，都多次要求以及公開宣示財劃法必須修正，卓榮泰說「現行財劃法是最好版本」根本就是「有了位子，有了銀子，不要面子」。

李彥秀續指，財劃法的修正，是落實憲法對於「地方自治」的保障，精進財源分配的制度化，避免地方建設淪為中央政府的禁臠，民進黨消極抵抗，以拖待變，就是要護航賴清德備戰2026，到地方狂撒錢，綁樁腳；「中央統籌分配稅款與一般補助款」占「國稅」比例不斷下降，整體規模已從2014年的33.5%下降至28.1%，地方政府施政與長期規劃，都必需要看中央政府的臉色，中央長期「集權又集錢」的作法，完全背離民意，漠視人民的需求。

李彥秀強調，國民黨新版本將「中央擴大統籌分配稅款」由5,777億元調降為3,208億元後，中央、地方的財政劃分由現行七五比二五，調整為六十比四十，這是最理想的「黃金比例」，各縣市可以依據人口結構、產業發展、需求差異以及政策目標不同，因地制宜進行更長遠的建設規劃與社會福利。

最後，李彥秀呼籲總統賴清德與執政的民進黨，不要讓2012年的賴清德，瞧不起2024年的賴總統，更不要讓賴清德總統成為自打嘴巴的「賴皮鬼」。