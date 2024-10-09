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社會 社會焦點 保障人權

2男包夾擋車6分鐘　警到場駕駛挨罰2.4萬元傻眼

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿輝（化名）今年1月間開車行經宜蘭縣礁溪鄉礁溪路3段，因行車糾紛被2男攔下，在車道上暫停大約6分鐘，沒想到警員到場之後，認為他「非遇突發狀況，在車道中暫停」，因而挨罰2.4萬元。台北高等行政法院法官審理之後，認為阿輝當時確實遭到阻擋才會停車，最終裁定撤銷原處分。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿輝因為行車糾紛遭2男攔停，結果還因此挨罰2.4萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝今年1月間開車行經宜蘭縣礁溪鄉礁溪路3段，因另一名駕駛變換車道沒有打方向燈，他被擠到路肩，加上當時他的車窗是打開的，對方以為被罵，竟直接切車攔停，雙方在車道上僵持大約6分鐘，直到警方接獲民眾報案到場處理，對方才返回車上。

阿輝不滿自己被攔車，還被警方認為有「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規行為，挨罰2.4萬元、記違規點數3點，因此提出行政訴訟。他強調，自己是遭逼迫停車，並非故意停在路中央。

交通部公路局台北區監理所則認為，從行車記錄器影像畫面中可知，阿輝確實因為行車糾紛與另外2名男子在車道中暫停理論，當時該路段還有其他車輛陸續經過，甚至有乘客說「這樣擋在路中間很不好啊」，顯然已經嚴重影響到其他用路人的行車安全，容易造成其他車輛閃避不及發生追撞，違規事實明確，原處分應屬合法。

不過，台北高等行政法院法官認為，從勘驗結果看來，阿輝確實在路中央暫停至少6分鐘，但他也的確遭到2男前後包夾，根本動彈不得，並非任意將車輛暫停在路中央，現有證據尚不足以證明他有「任意」於車道中暫停的危險駕駛行為，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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