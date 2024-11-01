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炫富男「醉飆水上摩托車」當場撞死！　最後po文還在喝香檳

▲▼炫富男「醉飆水上摩托車」當場撞死！　最後po文還在喝香檳。（圖／翻攝Instagram@beckham_reservaa）

▲查加斯經常在社群媒體分享奢華生活照。（圖／翻攝Instagram@beckham_reservaa，下同。）

記者吳美依／綜合報導

巴西22歲男子查加斯（João Chagas）駕駛水上摩托車時，飆速迎頭撞上另一台水上摩托車，不幸當場身亡。意外發生前不久，他才在Instagram發布限時動態，顯示自己正在暢飲美酒。

《每日郵報》等外媒報導，這起悲劇10月25日晚間將近9時，發生在聖保羅的聖維森特市（São Vicente），查加斯在碼頭附近駕駛水上摩托車時，正面撞上44歲阿莫林（Sinair de Amorim）與其駕駛的另一台水上摩托車。

根據目擊者說法，查加斯喝酒狂歡之後，高速駕駛水上摩托車，他被撞擊後，顱骨、頸椎、胸部遭受重創，被送到醫院時，已經心臟驟停30分鐘，最終宣告不治。

▲▼炫富男「醉飆水上摩托車」當場撞死！　最後po文還在喝香檳。（圖／翻攝Instagram@beckham_reservaa）

阿莫林肋骨骨折，幸運保住一命。他接受偵訊時供稱，駛回碼頭途中，突然就被撞了，根本沒看到查加斯，「我掉入水中，陷入半昏迷狀態，站起來時，只看到四處散落的零件，當時還不明白發生什麼事。」

查加斯是一名專業的活動策畫師，在當地小有名氣，也經常在社群媒體上，分享奢華的日常生活，包括渡假、派對，甚至被成群美女圍繞。事故發生前幾分鐘，他也在Instagram上傳手拿香檳的限時動態。

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