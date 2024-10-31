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卓榮泰拋8措施解低薪困境　李彥秀點關鍵：治標不治本

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

為解決低薪問題，行政院長卓榮泰祭八大措施，將修法要求上市櫃公司從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞，並提高薪資揭露門檻至5萬元。對此，立委李彥秀表示，「八大措施」治標不治本，台灣長期的高工時、低薪資，不僅是國恥，更是國難，台灣傳統產業、服務業都面臨「成長動能不足」的困境，再加上低碳轉型的綠色經濟成本，讓過去台灣發展引以為傲的中小企業面臨轉型的挑戰。

勞動部根據OECD（經濟合作暨發展組織）定義，將薪資中位數三分之二定為「低薪」標準，以目前薪資中位數4萬6000元計算，低於3萬1000元即屬「低薪族」。卓榮泰昨天祭出包括將修法要求上市櫃公司從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞，並提高薪資揭露門檻至5萬元，明年起中央政府將以最低工資1.1倍，約3萬1449元為基準，作為約聘與勞務承攬人員起薪等「八大措施」，作為改善低薪問題的對策。

李彥秀表示，他們肯定行政院開始意識到台灣低薪問題的嚴重性，但是，行政院目前提出的「八大措施」顯然還是治標不治本。2021年台灣名目GDP 為21.7兆元，是1998年9.4兆元的2.3倍，但是，同期間受僱人員報酬占GDP的比重卻由48.2%下滑到43%，顯示台灣整體產業的蓬勃發展，勞工卻完全沒有分享到經濟的成果。

李彥秀說明，比起美國、日本、韓國，台灣薪資占比偏低，2021年台灣受僱人員報酬占GDP為43%，美國53.5%、日本53.2%、韓國46.7%，產業結構的嚴重失衡，讓台灣的經濟淪為「失溫的成長」。

李彥秀提到，規劃中，將《就業服務法》薪資揭露門檻從4萬元提升至5萬元，但是從日本的經驗，這個作法只能提升薪資的透明度，薪資結構的上升，還是必須看產業的整體競爭力以及地區的整體薪資水準。

針對解決低薪問題，李彥秀認為，不能僅關注「最低工資」以及「低薪線」，低薪問題只是整體產業與薪資結構反映出來的結果，政府應該將重點放在提升整體薪資「薪資中位數」，以及「平均薪資」之上，台灣有將近七成（69.3%）勞工領不到平均薪資，中產階級嚴重萎縮，才是加薪無法抵抗通膨的根本原因。

李彥秀強調，台灣長期的高工時、低薪資，不僅是國恥，更是國難（反應台灣產業發展的潛在危機），台灣傳統產業、服務業都面臨「成長動能不足」的困境，再加上低碳轉型的綠色經濟成本，讓過去台灣發展引以為傲的中小企業面臨轉型的挑戰。中小企業家數占台灣總體98%，雇用勞工比例也高達80%，中小企業獲利能力與競爭力的提升，才是解決台灣低薪問題的根本之道。
 

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