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大巨蛋2025年僅供中職20場　北市喊話遠雄：演唱會不得排擠體育賽事

▲▼台北大巨蛋,遠雄大巨蛋,松菸,松山文創園區。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者邱顯燁攝）

記者袁茵／台北報導

中華職棒今（31）日召開線上視訊領隊會議，針對遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，例行賽僅2場開幕戰、6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬，盼大巨蛋以棒球賽事為優先。對此，台北市體育局回應，大巨蛋為體育場館，須以體育賽事為優先，後續將再積極協調。

台北市體育局31日晚間表示，台北大巨蛋為體育場館，須以體育賽事為優先使用，演唱會等活動則屬臨時性使用，不得排擠體育賽事舉行。

台北市體育局說，2025雙北世壯運是台北市繼2017年世大運後，再次爭取到最大型、也是首度在亞洲舉辦最大型國際綜合賽事，實屬不易，賽會期間除了將於大巨蛋辦理棒球賽事外，也將規劃盛大的開幕典禮，讓世界看見台灣；此外，明年世界棒球經典賽的資格賽，也將爭取在大巨蛋舉辦，讓大巨蛋成為國內頂尖運動賽事的最高殿堂。

台北市體育局再次強調，大巨蛋須釋出足夠比例天數用於體育賽事，後續將再積極協調，爭取更多棒球賽事於大巨蛋舉行。

中華職棒聯盟31日提及，根據遠雄的版本，明年只提供開幕戰2場、6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬。

聯盟指出，遠雄稱主因是北市府明年為舉辦世壯運開幕式，保留長達4至5週的檔期進行硬體進退場與開幕式舉辦，使得職棒36年開幕週2場比賽後，4、5月大巨蛋無法提供檔期安排職棒賽事，從6月到9月可安排6檔共18場例行賽的賽事。

聯盟認為，今日領隊會議針對大巨蛋提供的此版本討論，聯盟與6球團均難以接受，將再與北市府、遠雄公司進行溝通，希望大巨蛋仍以棒球賽事為優先；有關世壯運開幕式只有1天，但卻拿走長達一個月的檔期，也希望市府能評估縮短期程。

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