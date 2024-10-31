康芮強颱1死73傷　陳揮文喊「取消颱風假」臉書被灌爆：出門了嗎

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

康芮颱風強襲，中央統計最新資料顯示，目前累計有1429件災情傳出，已造成1人死亡73人受傷。對此，名嘴陳揮文29日質疑政府，認為不該放颱風假，31日臉書就被大批網友灌爆並關心「出門了嗎？」。

陳揮文29日在《飛碟晚餐陳揮文時間》節目中表示，颱風假讓國家社會進步變緩慢；另外，領日薪的勞工會因颱風假而沒有薪水，同時放假也會影響到服務業、餐飲業、團膳的業者，讓停班停課變成虧錢，因此呼籲政府將颱風假取消。

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▲合歡山台14甲線路樹砸車，釀1死1傷。（圖／記者高堂堯翻攝）



▲全台各地都傳出災情。（圖／翻攝中央災害應變中心）

然而，康芮颱風31日在全台造成嚴重災情，根據消防部門統計，目前已累計造成1死73傷，同時引發34起土石災害，導致162棟建築受損、還有366起路樹倒塌案件，另還有廣告招牌掉落等災情發生，連日媒《產經新聞》都以「28年來最強颱」為題進行報導。

許多網友看到戶外的狂風暴雨後，紛紛到陳揮文的臉書留言，「揮文出來騎車啦」、「照這樣說那薪水要不要也比照國際」、「揮文出門了沒？這種天氣千萬別待在家捏，雨爆炸大的，很適合騎車喔，快去騎啊，相信你一定不會出事的」、「就算沒放颱風假正常上班上課，台灣也不會進步到哪裡去」、「沒想到這次押錯了...以為還像之前風和日麗」、「到公司沒？還有呼吸嗎」、「你今天怎麼不出門直播示範如何走路、機車、通勤上班啊」、「老哥，樹都倒了欸，走在路上完全看不到路」。

▼陳揮文最新一篇貼文下方湧入大批網友留言。

