康芮來襲！鄭明典喊「蘭嶼需關心」　鄉公所曝千戶停電：強風暴雨

▲康芮颱風來襲，蘭嶼首當其衝。（圖／翻攝鄭明典臉書）

圖文／CTWANT

強颱康芮逼近，蘭嶼出現平均風力17級，每秒59.1公尺，創下新紀錄，風速儀更在31日清晨被吹壞。對此，前中央氣象局長鄭明典表示，「蘭嶼需要關心！」蘭嶼鄉公所也說，「各部落陸續通報停電及網路訊息不良。目前現況仍然持續強風及暴雨」，更有網友30日晚間說，蘭嶼全島停電斷訊了。

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▲蘭嶼狀況。（圖／翻攝蘭嶼鄉公所）

鄭明典在臉書發文，「蘭嶼需要關心，雖然蘭嶼很耐風雨，但是這次風雨強、時間又偏長，還是很令人擔心。」

蘭嶼鄉公所31日中午也表示，「30日晚間10點起本鄉進入暴風圈，各部落陸續通報停電及網路訊息不良。目前現況仍然持續強風及暴雨。」；據蘭嶼電場通報，全鄉停電戶數1320戶，待風雨減緩再搶修，紅頭段淨水場也提水。

至於道路方面，蘭嶼鄉公所說，「1.東80機場路段尾端土石流，已通報開口契約廠商，待風雨減緩立即搶通。2.東81路段多起樹木倒塌，本所同仁已協助排除。3.東80環島公路東清-椰油路段無法通行。」

蘭嶼鄉公所表示，椰油、朗島、東清3區停電；中油暫停營運供給，31日對外交通暫停，公所部分災損，部落有多輛車輛、鐵皮被吹翻。

也有網友30日深夜在Threads發文，「蘭嶼停電也斷訊了，聯繫不到我親愛的先生，但我知道他正全身神經緊繃，細細聽著強風打在房子上的任何聲音。」底下網友說，「絕對沒問題的一切都會平安度過。」

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