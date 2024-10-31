武嶺「鏡頭君」陣亡了！最後影像曝光　彈幕一片哀號：RIP

▲武嶺鏡頭君在上午10點15分正式陣亡。（圖／翻攝自YouTube／台灣即時影像監視器）

記者鄺郁庭／綜合報導

強烈颱風康芮來勢洶洶，今（31日）全台放颱風假，許多人都乖乖待在家，透過各地「鏡頭君」的畫面追風。其中，合歡山武嶺亭的即時影像從上午8點多開始出現雜訊，甚至一度連線異常，最後在上午10點左右陣亡，在一段黑畫面後跳出「即時影像連線異常」。

YouTube頻道「台灣即時影像監視器」的合歡山武嶺亭即時影像今日上午出現不少網友觀看，7點多就開始有人打彈幕，「武嶺君加油」、「鏡頭君撐住啊」、「鏡頭君QAQ」、「風好大」、「10/30 23:11:15 被吹到缺角」、「看得出來鏡頭君正在與康芮搏鬥中。」

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其中，因為三仙台的「鏡頭君」在凌晨4點多不敵風雨侵襲訊號提早中斷，吸引更多網友湧入武嶺亭即時影像為鏡頭君打氣，「加油！三仙台戰友陣亡了」、「三仙台君掛了」、「三仙君跟綠島君都陣亡了？」

在鏡頭開始秀逗後，眾人則更是激動打氣，「鏡頭君要平安啊！」「綠島君、三仙君已掛了，武嶺君要頂住啊…」不過，最後武嶺鏡頭君不敵風雨，在10點15分正式陣亡，網友們只能紛紛直呼，「R.I.P」、「辛苦了」、「陣亡確認」、「鏡頭君也颱風假。」

康芮颱風今(31日)下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，登陸後因環流遭地形破壞，颱風眼在雷達回波圖上已看不到了，氣象署預估最快下午5時前減弱為中颱，可能今晚8時前後從中部出海，本島明上半天陸續脫離，明晚解除陸警。