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颱風天大暴走！昨開車騎上賓士　彰化男今發酒瘋「石頭砸車」

記者唐詠絮／彰化報導

線西鄉一名40多歲楊姓男子昨日（30日）下午駕車行經和美鎮時，跨越雙黃線擦撞到停在路邊賓士轎車，整輛車還騎了上去，側騎懸空成為馬路奇景，沒想到，楊姓男子今天上午情緒失控，頂著強風，沿路丟東西，還用石塊猛砸親友停放在騎樓的轎車，把擋風玻璃砸破一個大洞，自己的手上也濺血，警消據報後立即前往將他送醫。

▲颱風天暴走男朝人車亂砸。（圖／民眾提供）

▲颱風天暴走男朝人車亂砸遭警方戒護。（圖／民眾提供，以下同）

▲颱風天暴走男朝人車亂砸。（圖／民眾提供）

▲楊男開車跨越雙黃線騎上賓士車。（圖／民眾提供）

楊男昨(30日)下午14時37分，開車行經和美鎮中正路上，往和美市區方向行駛，不慎跨越雙黃線，撞上停放在路邊的黑色賓士轎車，整輛車懸空掛在賓士上，引來不少民眾側目。

昨天才闖禍，楊男今天一早喝的醉醺醺情緒失控，在線西鄉沿路朝經過的用路人亂丟東西，見到親友轎車停放在騎樓，也拿起石塊狠砸，砸到車後方擋風玻璃碎裂破了一個大洞，自己的手也流血，路人見狀紛紛閃避，報警求助。

▲颱風天暴走男朝人車亂砸。（圖／民眾提供）

▲颱風天暴走男朝人車亂砸。（圖／民眾提供）

楊男見到警方多人到場，仍不斷的叫囂，行經的路人紛紛閃到一旁，深怕遭到波及，還驚魂未定的說，還好只有楊男手受傷，沒有因此釀出更大傷亡，在警方戒護下，楊男情緒終於較為平復下來，由消防局派遣救護車將他送醫，結束一場驚魂記。

▲颱風天暴走男朝人車亂砸。（圖／民眾提供）

▲擋風玻璃砸出大洞。（圖／民眾提供）

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