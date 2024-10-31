強颱康芮釀強風豪雨！　新北發布19條紅黃土石流警戒、疏散1204人

▲強颱康芮襲台，新北市長侯友宜31日上午進駐災害應變中心 。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，強颱康芮目前位於新北市南南東方約390公里海面，以時速28轉19公里向西北轉北方向移動，7級暴風半徑為320公里。新北市長侯友宜指出，目前新北已發佈紅黃色警戒的19條土石流潛勢溪流及1處紅色警戒的大規模崩塌潛勢，此外，已執行疏散撤離人數達1204人。

新北市政府指出，依目前預報路徑，新北市今天會壟罩在暴風圈內，風雨加劇，預估東、南側日雨量會達到450毫米，西側市區和北海岸也會有300毫米，同時市區跟郊區的強陣風都可能達到12級，一直到明天(1日)上午才會逐漸趨緩。

侯友宜今早在災情工作會報時要求市府團隊受理各類案件要即時處置，並利用多元管道把相關防災資訊公告給民眾知道，針對農業部已發布紅黃色警戒的19條土石流潛勢溪流及1處紅色警戒的大規模崩塌潛勢，和歷史災點或易積淹水等多處高潛勢地區，已執行疏散撤離人數達1204人，其中有177人暫時安置在區公所安排的收容場所，新北市府將視風雨狀況，持續進行預防性疏散撤離工作。

侯友宜呼籲，今天新北市的風雨會非常劇烈，請各位市民朋友要減少外出，並避免前往山區或海邊等易生災害地點，居住在低窪地區的民眾應慎防積淹水，住在山區的民眾應小心土石坍方，相關颱風動態及各項防災資訊，新北市府也會即時利用臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」(https://e.tpf.gov.tw/)等多元管道對外發布。