快訊／汐止土石流！壓垮鐵皮車棚　警方緊急封鎖現場清除砂石

▲康芮颱風來襲汐止汐萬路一鐵皮車棚遭壓毀。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／新北報導

康芮颱風襲台，上午11時29分新北市汐止區汐萬路三段199巷60弄內有土石流發生，該處小規模的土石崩塌造成下方車棚遭被壓垮，警方緊急派員到場，以三角錐和警戒線封鎖現場，並通報區公所派遣機具到場清除砂石，目前並未造成人員傷亡，現場車輛仍可通行。

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