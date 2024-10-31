　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北宜花44條土石流紅色警戒　2縣市留意大規模崩塌

▲▼▲農村水保署發布最新土石流警戒區域，土石流紅色警戒為44條。（圖／農村水保署提供）

▲農村水保署發布最新土石流警戒區域，土石流紅色警戒為44條。（圖／農村水保署提供）

記者許敏溶／台北報導

康芮颱風挾帶強風豪雨襲台。農業部農村發展及水土保持署今（31日）早針對宜蘭、新北、花蓮等3縣市發布土石流紅色警戒44條，以及新北、花蓮2縣市發布大規模崩塌紅色警戒2處，另發布土石流黃色警戒512條、16處大規模崩塌黃色警戒，提醒居民配合地方政府勸告撤離避難。

農村水保署今天中午在網站發布最新康芮颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報。根據最新觀測資料，農水署發布土石流紅色警戒44條，分布在宜蘭、新北、花蓮的3縣、6鄉、14村，包括：

[廣告]請繼續往下閱讀...

●宜蘭縣
大同鄉英士村、樂水村、太平村、茂安村
●花蓮縣
秀林鄉文蘭村
卓溪鄉卓溪村
玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、源城里、東豐里
壽豐鄉池南村
●新北市
汐止區東山里

農村水保署也發布2處大規模崩塌紅色警戒，分布在新北市汐止區東山里、花蓮縣卓溪鄉卓溪村等，包括2鄉2村，同樣地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

此外，農村水保署發布土石流黃色警戒共有512條，分布在台東縣、花蓮縣、新北市、宜蘭縣等11縣市、44鄉鎮、198村；另有16處大規模崩塌黃色警戒區域，分布在花蓮縣、台東縣、屏東縣等7縣市、11鄉、 11村。

農村水保署重申，達到紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。達到黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流及大規模崩塌防災資訊網。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／太魯閣失聯夫妻找到了
LIVE／強颱康芮登陸　氣象署最新說明
「千棵香蕉樹」倒一片！　蕉農欲哭無淚
快訊／車頭遭砸全扁！　副駕女慘死
快訊／清理倒塌路樹　北市公園處2員工遭砸送醫
快訊／永和5樓高樹木被吹倒！　壓毀2小客車
快訊／康芮颱風13：40登陸了
台中12級強風！　號誌桿瞬間折斷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

給朋友載要坐哪裡？　網：去後座就翻臉！

LIVE／強颱康芮登陸　氣象署最新說明

從7月延到現在　手術日期改3次「剛好都遇碰上颱風」！釣一票苦主

快訊／氣象署：強颱康芮13:40登陸台東縣成功鎮

旅客控搭車「被來路不明的針刺到」　高鐵：調查釐清中

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光　天氣粉專：準備進入颱風眼

新北宜花44條土石流紅色警戒　2縣市留意大規模崩塌

如果公司給雙倍薪水「颱風天願意上班？」　網戰翻：你以為呢

康芮「最新實際測得風力」排行曝！粉專：3地區小心17級↑風勢

康芮肆虐「各縣市風雨回報」　一票喊恐怖！這些人卻曝：沒啥風雨

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

給朋友載要坐哪裡？　網：去後座就翻臉！

LIVE／強颱康芮登陸　氣象署最新說明

從7月延到現在　手術日期改3次「剛好都遇碰上颱風」！釣一票苦主

快訊／氣象署：強颱康芮13:40登陸台東縣成功鎮

旅客控搭車「被來路不明的針刺到」　高鐵：調查釐清中

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光　天氣粉專：準備進入颱風眼

新北宜花44條土石流紅色警戒　2縣市留意大規模崩塌

如果公司給雙倍薪水「颱風天願意上班？」　網戰翻：你以為呢

康芮「最新實際測得風力」排行曝！粉專：3地區小心17級↑風勢

康芮肆虐「各縣市風雨回報」　一票喊恐怖！這些人卻曝：沒啥風雨

給朋友載要坐哪裡？　網：去後座就翻臉！

王彩樺出道30年破尺度了！　演AV女優激戰小鮮肉「導演還是女婿」

路面積水！桃園員本里長清淤摔進水溝內出血　緊急送醫

快訊／捷克籍夫妻找到了！　太管處取得聯繫：山區「就地避難」

慧榮科技Q3營收、毛利雙成長　看好PCIe Gen5帶動下一波成長動能

康芮強襲！雲林尚有3000戶停電　台電動員200人應變搶救

快訊／颱風天緝捕毒販！高雄街頭3警車夾擊　搜出喪屍煙彈

猛轟44分創轉隊後新高　唐斯率尼克逆轉擊敗熱火奪勝

5分領先到逆轉吞敗　洋基主帥心碎：這將永遠刺痛我的心

《那道光》獲哥譚獎雙料提名！是枝裕和讚賞「非常喜歡」

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

直球對決康芮「空中搖了3分鐘」華航驚險降落　畫面曝

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

即／高雄10月狂放5天颱風假　陳其邁說話了

更多熱門

相關新聞

康芮颱風害健保卡毀損遺失　可無卡例外就醫

康芮颱風害健保卡毀損遺失　可無卡例外就醫

康芮颱風來襲，造成部分區域災情，可能有民眾無健保卡但需要就醫情事，對此，衛福部中央健康保險署表示，各特約醫療院所可協助以「例外就醫」提供醫療服務，無健保卡也可持慢箋至藥局領藥。

康芮未登陸先發威　 苗栗白沙屯測速照相桿「斷頭」

康芮未登陸先發威　 苗栗白沙屯測速照相桿「斷頭」

康芮「最新實際測得風力」排行曝！3地區小心17級↑風勢

康芮「最新實際測得風力」排行曝！3地區小心17級↑風勢

女子搭公車蛇爬過腳　驚恐下車求救

女子搭公車蛇爬過腳　驚恐下車求救

即／中橫台8線96K土石流！巨石擋道全面中斷

即／中橫台8線96K土石流！巨石擋道全面中斷

關鍵字：

土石流大規模崩塌紅色警戒農水署康芮颱風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

5歲兒弄掉冰！吳奇隆1暖舉驚呆眾人

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

直球對決康芮「空中搖了3分鐘」華航驚險降落　畫面曝

更多

最夯影音

更多

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面