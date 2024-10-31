新北宜花44條土石流紅色警戒　2縣市留意大規模崩塌

▲農村水保署發布最新土石流警戒區域，土石流紅色警戒為44條。（圖／農村水保署提供）

記者許敏溶／台北報導

康芮颱風挾帶強風豪雨襲台。農業部農村發展及水土保持署今（31日）早針對宜蘭、新北、花蓮等3縣市發布土石流紅色警戒44條，以及新北、花蓮2縣市發布大規模崩塌紅色警戒2處，另發布土石流黃色警戒512條、16處大規模崩塌黃色警戒，提醒居民配合地方政府勸告撤離避難。

農村水保署今天中午在網站發布最新康芮颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報。根據最新觀測資料，農水署發布土石流紅色警戒44條，分布在宜蘭、新北、花蓮的3縣、6鄉、14村，包括：

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●宜蘭縣

大同鄉英士村、樂水村、太平村、茂安村

●花蓮縣

秀林鄉文蘭村

卓溪鄉卓溪村

玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、源城里、東豐里

壽豐鄉池南村

●新北市

汐止區東山里

農村水保署也發布2處大規模崩塌紅色警戒，分布在新北市汐止區東山里、花蓮縣卓溪鄉卓溪村等，包括2鄉2村，同樣地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

此外，農村水保署發布土石流黃色警戒共有512條，分布在台東縣、花蓮縣、新北市、宜蘭縣等11縣市、44鄉鎮、198村；另有16處大規模崩塌黃色警戒區域，分布在花蓮縣、台東縣、屏東縣等7縣市、11鄉、 11村。

農村水保署重申，達到紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。達到黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流及大規模崩塌防災資訊網。