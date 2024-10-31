捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光　天氣粉專：準備進入颱風眼

網搜小組／劉維榛報導

更新：康芮下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，成為史上首個10月下旬登陸強颱。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」與「用事實說颱風」稍早分別捕捉到台東出現陽光的畫面，代表著颱風眼越來越靠近本島了。氣象署指出，康芮登陸後強度預期會減弱為中颱，今（31日）晚到明晨各地都有明顯強風豪雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，康芮真的要登陸了，「大概一小時以內吧，會在台東成功附近搶灘上岸，大家小心」。

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▲台東多良車站出現陽光。（圖／Threads／用事實說颱風）



小編指出，綠島現在在颱風眼裡面，而且因為康芮颱風眼很大，綠島會足足在眼裡快一小時；此外，現在北部風力8-10級，西部沿岸9-12級，風雨會持續，南部現在還好，但登陸後轉西南風，風雨也會拉起來，呼籲民眾做好防颱準備。

▲東河天空變亮了。（圖／Threads／台灣颱風論壇）



此外，粉專也捕捉到一畫面，「注意看實況東河的畫面，天空變亮了！那應該就是颱風眼了」。

另一個天氣粉專「用事實說颱風」同樣拍到，「颱風13:00-15:00即將登陸台東，多良車站即時影像出現陽光」。

最新更新，氣象署表示，今年第21號康芮颱風於今天下午1時40分在台東縣成功鎮登陸。

氣象署預報員朱美霖指出，北部、東半部降雨將持續今天一整天，宜蘭山區、花蓮和台東山區今有超大豪雨，東半部平地有大豪雨，高雄和屏東山區也有大豪雨，西半部山區隨颱風接近，雨量會增大，南部山區隨今下半天和晚間開始降雨增多，今晚隨颱風風場轉變，中南部降雨轉多，周五清晨中南部平地也有明顯降雨，留意短延時強降雨

朱美霖說，蘭嶼、綠島受颱風近中心風力影響，要留意風強雨大；花蓮、台東除留意強風影響外，山區嚴防連續豪雨、平地也會受環流影響；宜蘭雨帶則將帶來強勁風雨，山區留意超大豪雨；北部受環流東風影響，有間歇強風雨勢；中南和澎湖要留意沿海風大，今晚開始雨勢增強；馬祖則要留意強風和間歇雨。