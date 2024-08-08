大陸醫保費用一直漲爆斷繳潮　官方出手「設約束機制」

▲大陸城鄉居民醫保費用近年持續上升，農村醫保斷繳人數越來越多。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸城鄉居民醫保費用近年持續上升，農村醫保斷繳人數越來越多。2023年城鄉居民醫保的參保人數，比上一年減少了2055萬人。對此，大陸官方出手了，推出未參保或未連續參保人員的「約束機制」，設置了「等待期」，也就是說民眾在等待期間不能享受醫保報銷。

據《中國新聞周刊》報導，大陸國務院辦公廳於8月1日印發《關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），對於居民醫保連續參保人員、零報銷人員的激勵機制，以及未在居民醫保集中參保期內參保或未連續參保人員的約束機制，引起了廣大公眾的關注。

從2019年開始，大陸城鄉居民醫保的參保人數就開始逐年下降。大陸國家醫保局於2024年7月25日公布的《2023年全國醫療保障事業發展統計公報》顯示，截至2023年底，城鄉居民醫保的參保人數為96294萬人。相較2022年的98349萬人，2023年城鄉居民醫保的參保人數減少了2055萬人。

多地農村居民指出，參保費用的逐年上漲是影響他們參保意願的主要因素。河南省沁陽市山王莊鎮的郭子峰說，去年一家六口人繳納城鄉居民醫保，一共花了2280元（人民幣，下同），這讓他忍不住算了一筆帳，「如果沒生病，這筆錢就白白花出去了。」

在8月1日舉行的大陸國務院政策例行吹風會上，國家醫保局副局長黃華波也指出，調研過程中各地反映最多的問題，就是很多健康狀況比較好的人，特別是年輕人，認為自己沒有必要參加基本醫保。

大陸國家醫保局待遇保障司司長樊衛東在8月1日舉行的國務院政策例行吹風會上介紹，《指導意見》設置了「兩個等待期」，分別是固定等待期和變動等待期。《指導意見》明確，自2025年起，除新生兒等特殊群體外，對未在居民醫保集中參保期參保或未連續參保的人員，設置參保後固定等待期3個月，其中未連續參保的，每多斷保1年，在3個月的固定等待期基礎上再增加1個月的變動等待期。

「需要注意的是，連續斷繳4年及以上的，修復以後的變動等待期不少於3個月，加上原有3個月的固定等待期，則仍需至少等待6個月。待遇等待期間不能享受醫保報銷」，樊衛東說，為維護個人醫保權益，建議每個人都積極按時參保繳費。