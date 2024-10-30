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快訊／高鐵明天調整班次　改每小時雙向各發2班自由座列車

▲▼高鐵,列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵明調整班次，改每小時雙向各發2班自由座列車。（圖／記者李姿慧攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣高鐵因應康芮颱風來襲，明（10/31）日調整營運模式。改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出2班每站停靠之全車自由座列車，並取消原時刻表之各班次列車，發車時間均為整點及30分。另外，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費。

台灣高鐵10/31（四）營運模式說明如下：

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一、自6時起至24時止，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出2班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、30分。

二、台中站於6時、6時30分將各發出一班南下及北上每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

三、明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客注意列車到站時間，以確保行程順暢：

自南港站發車：21：30前往左營站；22：30前往台中站

自左營站發車：21：30前往南港站；22：30前往台中站

四、有關11/1之營運模式，台灣高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，並進一步蒐集相關資訊後，對外說明。

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：

一、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

二、持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

三、因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

 
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