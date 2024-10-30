快訊／公路局預警性封閉18處路段　視風雨狀況開放通行

▲康芮強颱來襲，公路局對18處路段實施預警性封閉。（資料照／記者王兆麟翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

公路局因應康芮颱風來襲，預警性封閉18處路段，將視風雨狀況開放通行，截至今（30）日20時30分止，相關道路通阻訊息如下：

一、桃園市復興區至宜蘭縣大同鄉台7線47K至94K（巴陵至牛鬥橋）預計30日20時起只出不進，22時起全面封閉禁止進入。

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二、宜蘭縣大同鄉至臺中市和平區台7甲線0K至52K（百韜橋至武陵路段）預計30日20時起只出不進，22時起全面封閉禁止進入。

三、宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130~165K+750（蘇澳至崇德路段）實施預警性封閉，預計30日21時起只出不進，23時起全面封閉禁止進入。

四、宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K+040至64K+900（蘇澳至和仁路段）實施預警性封閉，預計30日21時起只出不進，23時起全面封閉禁止進入。

五、花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500（關原至閣口路段），於30日18時30分起實施預警性封閉。

六、花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K（光復至豐濱路段）實施預警性封閉，於30日19時實施預警性封閉。

七、花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100（豐南至北源路段），於30日18時起實施預警性封閉。

八、花蓮縣卓溪鄉台30線0K至5K+500（南安路段），於30日18時起實施預警性封閉。

九、臺東縣太麻里鄉台9線397K+250至398K+600 （金崙大橋），預計31日8時實施預警性封閉。

十、臺東縣海端鄉台20線149K至199K（向陽至初來路段），預計30日22時實施預警性封閉。

十一、南投縣仁愛鄉台8線85K至110K（梨山至大禹嶺路段），預計30日22時實施預警性封閉。

十二、南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K（地利至合流坪路段），預計31日7時實施預警性封閉。

十三、南投縣信義鄉台21線110K至145K（草坪頭至塔塔加路段），預計31日7時實施預警性封閉。

十四、高雄市桃源區台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口路段），預計30日22時實施預警性封閉。

十五、高雄市桃源區台20線93K至98K+700 （勤和至復興路段），預計30日22時實施預警性封閉。

十六、高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段），預計31日8時實施預警性封閉。

十七、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K （那瑪夏至五里埔路段），預計31日8時實施預警性封閉。

十八、屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37+300K（德文路口至神山路段），預計31日8時實施預警性封閉。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。