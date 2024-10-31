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今起「偏財運最旺」星座Top3！貴人相助、荷包賺飽飽

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有3星座的偏財運這幾天最旺，要把握機會。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（31）天是一年一度萬聖節，上周末全台各地已有許多民眾喬裝打扮慶祝，感受難得的節日氣氛。清水孟國際塔羅小孟老師先前在粉專示警「鬼節」3禁忌，包括不要扮鬼又燒香或唸經、不宜拿往生者照片來玩，以及不宜在擺放鬼怪物品前點蠟燭等；此外，他也分享萬聖節這天「3星座」偏財運特別旺，幸運上榜的你可得好好把握。

小孟老師盤點萬聖節偏財運強星座Top3：

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第3名：天秤座

天秤座在萬聖節最適合投資，在股市方面具備精準眼光，懂得適時進場、安穩退場，讓荷包賺飽飽。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座高很多，尤其萬聖節前後這幾天，偏財運特別旺，大小獎幾乎全包了，若有興趣也可在牌桌上試試手氣，相信會是桌上財運最旺的一群人。

第2名：巨蟹座

貴人運與意外財非常好！巨蟹座有機會獲得意外之財和賺錢機會。貴人則有可能是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手、事半功倍。

第1名：處女座

處女座萬聖節的偏財運可能來自身邊認識的人，親戚好友會介紹不錯的入財門路、賺錢機會或投資方案，大有機會能讓荷包滿滿滿。此外，也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番，萬聖節前後這幾天會是運勢最旺的時刻，務必好好把握。

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