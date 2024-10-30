韓國瑜差點惹哭的「薯條弟」身分曝光！　藍委爆「是我兒子」

記者郭運興／台北報導

立法院附設托嬰中心昨（29日）為慶祝萬聖節，特別帶穿著各式裝扮的小朋友到立法院快閃，立法院長韓國瑜則抱起一位小朋友，這位「薯條弟」憋著嘴想哭的模樣，意外引起討論。而這位小朋友正是國民黨立委廖先翔的兒子，他也發文表示，萬聖節把兒子裝扮成麥當勞的薯條，自己則扮成番茄醬，雖然陽春，但絕對是「純手工」，兒子意外的很配合，可能覺得這群人到底在幹嘛，只想趕快回學校吃飯吧。

▼國民黨立委廖先翔與兒子萬聖節裝扮成薯條與番茄醬。（圖／翻攝自Facebook／廖先翔）

廖先翔於臉書貼出「多張與兒子變裝的照片」表示，萬聖節撒野去，29日把兒子裝扮成麥當勞的薯條，他則是扮成番茄醬，一起跟著托嬰中心的小朋友到立法院撒野！

廖先翔表示，雖然裝扮陽春，但絕對是「純手工」，兒子意外的很配合沒有排斥道具亂抓亂丟，可能覺得這群人到底在幹嘛，只想趕快回學校吃飯吧。

廖先翔也提到，謝謝立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰會議時一起來跟小朋友玩一下，也謝謝很多委員一起來跟小朋友互動、發糖果，最謝謝托嬰中心的老師們辛苦地安排這次活動。

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