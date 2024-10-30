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【瑪法達星座運勢】巨蟹座　10.30~11.05

圖文／鏡週刊

小試身手，頗獲好評。身價與魅力有增無減的這段日子，使命感、創作欲與領導力大受鼓舞，對逆轉求勝、濟弱扶傾、拯救世界之類的英雄事蹟樂此不疲，且頗有表現空間，工作、戀情與金錢運勢都十分得意，是隨手即是精采之作的一週。事業醞釀積累有成，作品甫一出爐，宣傳造勢或出場飆技即為叫座。財運大爆發。愛情是一場盛宴。

詭譎多變　翻盤逆轉

萬聖節登場，時序逼近立冬，美國大選落幕，星兆警訊強度與頻率籠罩全局的本週，三大星象對衝厄相強勢登場，預示著這段「天蠍月」的驚心動魄、戰火隆隆與硬仗連連。所幸，天蠍座基調的玉石俱焚、絕處逢生、強人主張與堅韌不拔，還受到若干權宜主義與務實主義的拉回。世界秩序將在彼此衝突與算計中共生。

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八大星象事件有：

10月30日：「水星╱天王星對衝」（驚奇翻盤）
10月31日：「水星╱海王星三合」（和諧共情）
11月01日：「天蠍座新月」（重獲新生）
11月02日：「水星╱火星三合」（有勇有謀）；「水星╱冥王星六合」（水落石出）
11月03日：「火星╱冥王星對衝」（硝煙四起）；「金星╱歲星對衝」（驕者必敗）
11月04日：「太陽╱土星三合」（強者得勢）

本週「天蠍月」邁入警戒區，將有兩波有利變化傳來。兩大星象基調為：災難性意味濃厚的「天王星效應」與「火星／冥王星對衝效應」。兩者都是規模不小，且影響深遠的重大事件。是一段衝突升高、意外頻生的星火燎原期。

值得一提的是， 緊接10月30日萬聖節魔咒（水星╱天王星對衝）的11月1日「天蠍座新月」。星象顯示，這段期間不只潛藏危機頻起，重大國內外事件也恐將頻繁出現翻轉再翻轉的錯愕發展。

財經方面，財星仍停射手座，財星逆訊號大增，且「天蠍座新月」效應正強的本週，射手座主管的經貿紛爭、國際協商、地緣政治、進出口稅等議題將受熱烈討論。天蠍座新月象徵的浴火重生，也將為全球財經帶向全新章節。由於美國大選尚未揭曉，市場交易將在恐慌中趨於觀望。投資人宜審時度勢、靜觀其變。

就個別星座而言，邁入「天蠍月」風暴帶的本週，危機四伏氣氛下，幾乎絕大多數星座都難免於逆風橫掃。少數沒受重大打擊的諸星，將因為相對幸運，而榜上有名。其中最順遂當屬魔羯座。一級吉兆當頭，沒有重大不利訊號的他們，正值年度事業重拾舊夢、力圖振作，且外部助力也多的奮鬥期。錯過的、敗過的，有望捲土重來、大展才情。

運勢第二是雙魚座。吉星水星與命星成吉兆，且正值年度生涯突飛猛進月，天時地利等條件俱備，正是立志做大事，向宇宙下訂單的幸運時刻；好運第三落在雙子座。儘管命星與天王星對衝，恐有莫名意外撲來，但緊接著將隨三波幸運助力大舉翻轉情勢，滿血復活。雖非一枝獨秀，但順利過關，成績落點也比眾人預期還好。

本週震撼衝擊一波緊接一波，幾乎所有星座都難以倖免。衝擊力道最有感的星座落在：金牛、天秤、射手與水瓶座。牡羊、雙子、處女與天蠍座，則是喜憂參半，厄兆創傷之外，還有吉兆安慰。

星座排行

  1. 魔羯座：濟濟多士、陣容堅強、鶴立雞群、事業最順
  2. 雙魚座：天賜良機、才有所用、潛力發揮、遠景最佳
  3. 雙子座：安之若素、擇優而定、心無旁騖、波動最小
  4. 巨蟹座：按部就班、能堪大任、勞苦功高、亮點最多
  • 愛情運：★★★
  • 金錢運：★★☆
  • 事業運：★★★☆
  • ★★★★★為滿分，☆為0.5分


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