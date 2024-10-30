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今日美國報宣布：不會替特定總統候選人背書

▲▼美國政治象徵符號，民主黨驢子，共和黨大象。（圖／路透）

▲今日美國報宣布，不會為特定總統候選人背書。（圖／路透）

文／中央社

「今日美國報」及其旗下200多家地方報紙將不會為特定總統候選人背書，這是近期一連串大型全國性媒體宣布不做政治背書的最新一起，震驚媒體界。

政治新聞媒體POLITICO報導，隨著總統大選逼近，甘尼特報團（Gannett）擁有的「今日美國報」（USA Today）昨晚宣布旗下所有出版刊物在今年這場勢均力敵的總統大選中不會替特定候選人背書。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）與「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）上週做出類似決定後，兩家媒體皆有編輯請辭，並在全國引起劇烈反彈。

根據全國公共電台（NPR），華郵訂戶如今已削減25萬人，是25日宣布不為總統候選人背書前，總計250萬名訂戶的10%。

今日美國報發言人安東（Lark-Marie Anton）在提供給POLITICO的聲明中表示：「為何這麼做？因為我們相信美國的未來是由各地選民在每一場選舉中逐步決定。」聲明並未具體說明這項決定是否適用於未來的選舉。

「我們在全國擁有200多份刊物，而我們的公共服務使命就是為讀者提供重要的事實，以及值得信賴的資訊，幫助他們做出明智的決定。」

安東補充說，分支刊物的編輯仍可為州和地方層級的候選人背書。

今日美國報2020年表態支持拜登（Joe Biden），是該報首次為總統候選人背書，並曾在2016年呼籲讀者不要投給川普（Donald Trump）。

今日美國報的編輯委員會在2016年寫道：「我們從來沒有改變作法的理由，直到現在。」並說川普「不適合擔任總統」。

 
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