強颱康芮「蔣萬安FB大戰中」　蕭彤雯嘆做人難：不太可能唯一不放

▲台北市長蔣萬安。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

颱風康芮暴風圈最快今天深夜會接觸台灣陸地，氣象署今（30）日下午4時公布最新風雨預報，預測明天全台各地均會有強風大雨出現，共有21縣市風力或雨量預估達停班課標準，僅台北市風雨預估未達標。對此，台北市長蔣萬安FB上的留言區也出現想放假跟不想放假的網友大戰。

網友紛紛留言，「萬安~明天不可能不放的吧」、「明天風雨增強，市長放假才是明智之舉啊」、「建議台北市的娛樂場所也應該停止營業」、「萬安帥哥我相信你」、「放心，北北基桃同步，只要有一個地方達標就會一起放」。

也有人說，「拜託不要再放颱風假…我等了好久才等到今天，華仔演唱會票很難買的」、「希望萬安不要成為只會放假的市長」、「可以不要放颱風假嗎？我期待好久了見我的偶像劉德華」、「劉太太們在關注，台北市是否停班課」。

對此，女主播蕭彤雯30日在臉書發文表示，北市雖然沒有達標，但有可能成為唯一不放假的縣市嗎？「不太可能。所以市長應該只能希望晚點會達標。否則就算以北北基桃為理由放假，他應該還是會被嘴」。

蕭彤雯感嘆，做人好難，做市長更難，「不放被罵，放也被罵」、「安安市長辛苦了，現在應該正跟中央氣象署密集熱線中」。