快訊／康芮強颱直衝台灣！　北北基桃宣布：31日停止上班上課

▲康芮颱風影響。（圖／氣象署提供）



記者崔至雲、袁茵／台北報導

康芮強颱進逼，全台各地及澎湖列為陸上警戒，防強風豪雨，預估明天中午到傍晚登陸花蓮以南。為此，北北基桃4縣市今（30日）晚宣布，31日各機關學校停止上班及上課。

康芮颱風即將來襲，全台已列為陸警範圍，今晚到周五清晨為颱風影響最劇烈。氣象署表示，康芮颱風將以強颱巔峰之姿襲台，暴風圈今深夜到明晨將碰觸台東到恆春半島，明天中午全台籠罩暴風圈內，明天下午到傍晚登陸花東到恆春半島一帶，明天全台有豪大雨。

中央氣象署科長林伯東表示，康芮颱風持續每小時20公里速度朝台灣靠近，屬於體型較大颱風，七級風暴風半徑320公里，將會以強颱巔峰狀態襲台，暴風圈今天深夜到明天清晨將碰觸台東到恆春半島陸地，明天中午前後全台將籠罩在暴風圈內，颱風中心預計明天下午到傍晚登陸，可能受到地形影響，登陸地點仍有不確定性，預估花東到恆春半島登陸機率高。

林伯東進一步說明，明天為康芮颱風進入陸地、通過過程，預計明天深夜到周五清晨逐漸離開台灣出海，進入台灣海峽，因颱風通過時，受到地形影響，會有交互作用，路徑上仍有不確定性，通過台灣會受到地形破壞，通過速度會較快，進入台灣海峽後，對台灣影響減少。

