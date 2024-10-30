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還沒放颱風假「KTV快訂滿了」　他傻眼：都超前部署？

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲尚未宣布明日是否放颱風假，北部KTV卻出現了訂位潮。（示意圖／記者許力方攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

強颱康芮暴風圈最快今深夜接觸台灣陸地，氣象署今（30日）下午4時公布最新風雨預報，預測明天全台各地均會有強風大雨出現，共有21縣市風力或雨量預估達停班課標準。只是，在尚未宣布明日停班課資訊之時，就有網友發現KTV包廂已經被訂光了，引起一陣熱議。

原PO在PTT以「 北市KTV都滿了」為題發文指出，「剛剛想說來訂一下，如果沒放假就算了，結果已經滿了，大家都超前部署了喔！如果想唱歌還能去哪呢？我很好奇」。

就有不少網友指出，「錢櫃還有位置」、「只剩林森錢櫃還有位子，東區都滿了」、「桃園南崁店還很多包廂」、「麻將館」。

此外，29日有另一名網友詢問，「剛剛有人去某KTV官網，結果發現包廂好像快要被訂滿了。一般來說颱風要來了大家不是要防颱準備嗎？為何KTV包廂又訂滿了？大家難道都不擔心颱風侵襲時所造成的災害嗎？現在真的很少人會做防颱準備嗎？」

對此，部分網友則表示，「KTV包廂堅固啊，颱風來時躲裡面最安全」、「大家都押好週四要放了，要先卡位」、「包廂內又不缺飲食，根本是最佳避難場所」、「有吃有住又有得玩啊」。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，當颱風暴風半徑在四小時內可能侵襲，平均風力達七級以上或陣風達十級以上時，且雨量預測達山區200毫米、平地350毫米，即可發布停班停課。然而，最終是否停班停課仍由各縣市政府依當地情況決定。截至目前為止，氣象署預報顯示，有18個縣市的暴風圈侵襲機率已達100%。

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