離婚上心靈課「學員互賞巴掌」　她被洗腦1事突警覺：非常不對勁

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來「心靈課程」話題不斷延燒，就有網友透露，一位阿姨離婚後，拉著事業有成的兒子參與心靈課程，起初她跟著老師引導慢慢走出陰霾，怎料後期課程越來越詭異，甚至要求學員互賞巴掌，後來她猛然察覺到有問題，但兒子卻越陷越深。

網友在Dcard提到，阿姨在跟出櫃的老公離婚後，便拉著兒子參加心靈課程，起初老師都講些療癒身心的話，然後同學們一起打坐自省，而她也被老師引導著一步步走出陰霾，「怎料後期課程中多了一些奇怪的活動，像是要學員兩兩一組，互打巴掌之類的，阿姨本覺得極端了點，但看著其他學員都照做，不少人也認為從打與被打中獲得釋放，她便默默認同課程安排，並告訴自己這是療癒的一部分，會有正面成效。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不久後，老師開始引導她，不該跟男人在一起，這讓她心中產生自我懷疑，並接受了機構的媒合，與一名女學員在一起，但後來她徹底警醒，並察覺到自己的狀態非常不對勁，但兒子卻越陷越深，完全癡迷於課程，還和女友分手，甚至月砸20萬買課程。

那位阿姨細想，認為那些伴侶很可能是機構的暗樁，跟著被洗腦的學員同進同出，以達到監視目的，進而蠱惑學員投入更多資金在課程上。

最後，原PO也不禁感嘆，「只能說這種課真是像病毒一樣害人不淺，希望法律能對其有約束力，不然世上又要多好幾段破碎的親情與感情。」