3天破爆127萬人狂盯家寧！網認「1原因」：想繼續看

▲家寧片中狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）



網搜小組／劉維榛報導

網紅家寧新頻道「秘月期POPOO」，她首支新片從舉止到談吐，引發網友毛骨悚然，猜測是參加心靈課程而變了樣，甚至有人詢問「台灣邪教不能禁止嗎」，釣出家寧回應「你可以去試試看。」而這支影片才短短上架3天，流量已破127萬，讓網友驚呼「她繼續發怪影片的話，應該會繼續一直破百萬～想看！」

家寧新片「有話要說！噓！」引發關注，她說道「我只知道是，當你此刻觀看的時候，我們之間已產生微妙的變化，有看見嗎？還是你發現了什麼，這讓我感覺很好～很好～很好」、「這世界好特別好有趣、好驚奇，我好想知道更多，嗯～跟你想的一樣，恭喜你已經看到這了」，尤其怪異的起伏聲調與肢體動作，讓不少人感到毛骨悚然，並質疑是上了心靈課程而變了樣。

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有網友在影片下方留言，「超毛，有夠恐怖，真的是要遠離邪教」、「在台灣邪教不能被舉報，不能被禁止的嗎？」家寧則分別以「5個愛心笑臉表情符號」、「妳可以去試試看」回應。

除此之外，網紅導演YTR「陽哥Younger」透露，今年因為家寧介紹，也去上了心靈課程，花了6萬多學費，卻只上了3天就被趕出教室，對於課程被形容像是邪教，他抱持不同看法：「在我看來心靈課程比較像直銷，任何業務類別的人都應該去上一下。」

關於課程內容，陽哥透露：「主要就是會挖你從小到大遇到的創傷，在課程上跟大家分享，老師會一直否定你告訴你有多不好，最後再要你變成積極向上的人。」有網友聽了發毛，「認真覺得超可怕」、「這種課程真的很直銷」。

而這支影片在25日上架，短短3天就吸引破127萬流量，有網友在Threads稱「兩天破百萬，誰還敢說是邪教？」其他人則回，「邪教，也是流量啊，只能說厲害」、「只要夠瘋，流量密碼不就是說有就有嗎」、「她繼續發怪影片的話，應該會繼續一直破百萬～想看」、「訂閱只有2萬人，但百萬人看過，刷子呀」、「你知道世界有多少人信仰邪教嗎，100萬人真的沒什麼」。