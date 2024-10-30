連蛋黃酥都沒收！老妹突逼全家「禁吃黃色食物」　他怕爆吐內幕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日，關於心靈課程的話題不斷延燒，其中不少爭議、內幕也被大肆抨擊。就有網友透露，妹妹多年前突然迷上一個自稱「心靈成長」的組織，後來更要求全家不准吃黃色食物，甚至會檢查冰箱，種種行徑讓家人十分擔憂。

網友在Dcard提到，「剛好跟上時事，我也有類似的經驗，但個人覺得更怪。多年前，妹妹突然迷上了一個自稱『心靈成長』的組織，說是能幫人找到內在的力量；當時我們家人都沒多想，以為就是一般的心靈課程，搞不好還能讓她變得更正面積極，誰知道她參加了幾次課程之後，開始回家要求我們『禁止吃黃色的東西』。」

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起初，全家人都以為她在開玩笑，怎料妹妹非常嚴肅，說黃色代表正能量，能淨化人的心靈，所以吃黃色的東西等於「浪費正能量」，後來他們只要端出炸雞、玉米、香蕉等食物，妹妹就會說，「正能量不能這樣被消耗掉，請大家尊重我對能量的理解。」

▲蛋黃酥示意圖，與本文無關。（圖／記者唐詠絮攝）

原PO無奈表示，「一開始我們還會偷偷吃，想說她應該只是一陣子的興頭，沒想到她越來越認真，不只會檢查冰箱，還會幫我們挑出每一個黃色的食物丟掉，連蛋黃酥都被她強制沒收，還說要『維護全家的正能量』，我們想要喝一杯橙汁解渴，她都會盯著我們看，讓人壓力超大。」

眼看妹妹走火入魔，家人們輪番試探到底是何組織；然而，妹妹絕口不提，甚至覺得家人都被不乾淨的東西纏上，原PO不禁感嘆，「每次稍微關心她，就會被聲淚俱下的說教，什麼破組織...被我發現一定要把你們爆出來，現在我妹已經搬出去，說是變成組織高層了。」

對此，網友們紛紛回應，「既然是正能量，不應該是多補充嗎」、「哎呦，真可怕...先吃根香蕉壓壓驚」、「這種走在心理諮商灰色地帶的心靈課程，不就是直銷的變形？希望你妹及時找回智商」、「抱歉...我笑了」。