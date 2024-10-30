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康芮非最晚生成！14大QA了解颱風　韋恩路徑最特殊、它釀最大災情

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲颱風天務必注意自身安全。示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

交通部中央氣象署指出，西太平洋的颱風多集中於7月至10月生成，台灣、華南、韓國及日本等地均容易受到颱風侵襲。部分人認為，「康芮」近日生成，以月分來說已經算晚了，但其實最晚生成並侵台的颱風是「南瑪都」，其2004年12月4日接近台灣。本篇也整理「14個QA」帶讀者了解颱風相關資訊。

Q1：西北太平洋最早生成的颱風是？

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A1：1958年至今，最早生成的第1號颱風是艾麗絲（ALICE）颱風，其於1979年1月2日8時生成。

Q2：西北太平洋最晚生成的颱風是？

A2：1958年至今，最晚生成的颱風為蘇力（SOULIK），其為2000年12月30日8時生成，該颱風也是跨世紀颱風。

Q3：最早侵台的颱風是？

A3：1958年以來，最早侵台的颱風是2001年5月的西馬隆（CIMARON）颱風，於同年5月13日最接近台灣。

Q4：最晚侵台的颱風是？

A4：1958年以來，最晚侵台的颱風是2004年12月的南瑪都（NANMADOL）颱風，於同年12月4日最接近台灣。

Q5：最早發布海上警報的颱風是？

A5：1958年以來，最早發布海上颱風警報的颱風是衛萊特（VIOLET）颱風，於1967年4月7日10時40分發布。

Q6：最早發布陸上警報的颱風是？

A6：1958年以來，最早發布陸上颱風警報的颱風也是衛萊特（VIOLET）颱風，於1967年4月10日19時40分發布。

Q7：最晚發布海上警報的颱風是？

A7：1958年以來，1964年12月14日10時的歐珀（OPAL）颱風，此颱風是當年的第37號颱風，也是發布警報颱風編號最大者。

Q8：最晚發布陸上警報的颱風是？

A8：1958年以來，2004年12月的南瑪都（NANMADOL）是最晚侵台的颱風，當時是12月3日14時30分發布陸上警報，也是截至目前最晚發布的陸上警報。

Q9：發布警報的颱風中，風速最強及中心氣壓最低的是？

A9：颱風強弱多半會從風速及中心氣壓來判定，颱風越強，風速越強，但中心氣壓越低。1958年來，在有發布警報的颱風當中，中心氣壓最低的是1961年9月生成的南施（NANCY）颱風，中心氣壓為846百帕，也是有發布警報的颱風中，風速最強的一個，近中心最大風速為每秒100公尺。

Q10：發布警報且有侵台的颱風中，風速最強及中心氣壓最低的是？
（此處的侵台颱風是指登陸台灣或造成災情的颱風。）

A10：侵台颱風中心氣壓最低的是1973年7月生成的娜拉（NORA）颱風，中心氣壓為875百帕。另外有4個侵台颱風的近中心最大風速均為每秒75公尺，分別是1958年的葛瑞絲（GRACE）颱風、1959年的瓊安（JOAN）颱風、1962年的歐珀（OPAL）颱風及1965年的瑪麗（MARY）颱風。

不過1990年代後，平均風速的觀測採用10分鐘平均，與過去的1分鐘平均風速不同，所以1990年代後會有颱風風速下降的錯覺。

統計1995年至今發布警報的颱風，中心氣壓最低的是2010年10月生成的梅姬（MEGI）颱風及2018年9月生成的山竹（MANGKHUT）颱風，中心氣壓為895百帕，其中，梅姬也是1995年後，有發布警報的颱風中，風速最強的一個，近中心最大風速為每秒65公尺。

Q11：發布警報的颱風中，路徑最特殊的颱風是？

A11：1958年來，路徑最特殊的颱風是1986年8月生成的韋恩（WAYNE）颱風，其亦為侵台颱風中，生命期最長的颱風。韋恩在南海、巴士海峽、台灣東側及台灣海峽來回移動，期間3次減弱為熱帶性低氣壓、3次增強為輕度颱風。

Q12：發布警報的颱風中，哪個颱風造成最大災情？

A12：造成最大災情的颱風是2009年8月8日的莫拉克（MORAKOT）颱風，期間嘉義及高屏山區自動雨量站均測得單日雨量破千的紀錄，其中阿里山站8日及9日單日雨量均破千。另根據內政部消防署資料，此極端降雨造成643人死亡。

Q13：颱風造成的最大48小時累積雨量，台灣紀錄為何？

A13：根據中央氣象署有人駐守氣象站的紀錄，中颱莫拉克（MORAKOT）影響期間，「2009年8月7日19時至8月9日18時」共48小時的累積雨量，最高紀錄是阿里山站觀測到的2361毫米。

Q14：台灣最強瞬間風速的颱風紀錄為何？

A14：根據中央氣象署有人駐守氣象站的紀錄，最強陣風是1984年7月3日由中颱亞力士（ALEX）所創，瞬間風速最大值為蘭嶼氣象站觀測到的每秒89.8公尺。

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