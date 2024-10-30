康芮近逼！新北災害應變中心一級開設　估31日市區強陣風達12級

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）



記者崔至雲／新北報導

強颱康芮來襲，新北市已在今（30日）下午2點30分納入海上陸上警報範圍。受外圍環流影響，新北市風雨將逐漸增強，目前新北市災害應變中已一級開設，預估31日市區雨量可能達大雨等級，北海岸、東北角及山區可能達大豪雨等級，市區及郊區的強陣風分別可能達到11和12級。

新北市長侯友宜今要求市府團隊做好萬全準備，落實各項自主檢核；並提醒市府團隊，本次颱風路徑與上次山陀兒類似，雖然預估沒有共伴效應影響，但是市區強陣風會感受更明顯，山區跟沿海地區的累積雨量也不容小覷，颱風影響期間可能累計超過600毫米，尤其北海岸各區公所的災後復原工程仍在進行中，針對各項防颱措施已做好萬全準備，減少二次災害發生的可能性，以維護市民的生命財產安全。

侯友宜今上午召開市政會議，聽完消防局長陳崇岳報告最新的颱風動態後，決定新北市災害應變中心於下午2點30分提升為一級開設，並訂於下午5點30分召開第2次工作會報。

他同時指示副市長朱惕之趕往北海岸萬里區、金山區及三芝區，視察各項復建工程、防颱工作執行進度，確認各項搶災人員及機具已預置完成，並提醒持續清查各類災害潛勢保全戶須撤離人數，必要時應加速預防性撤離收容作業，務必將市民及第一線防救災人員的安全放在首位，確保防災工作落實到位。

侯友宜呼籲，本次颱風可能對新北市帶來劇烈風雨，請各位市民朋友務必提前做好防颱準備，並於家中備妥防災物資；今天中午12點開始，高灘地停車場只出不進，晚上8點開始強制拖吊，橫移門及越堤道是晚上9點開始只出不進，並在晚上10點完成封閉，請市民朋友配合新北市府各項管制措施，相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。