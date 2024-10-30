康芮暴風圈最快今深夜觸陸　「史上首個10月下旬登陸強颱」

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風陸警範圍擴大為18縣市，剩基隆、台北、金門、連江等4縣市還未納入，氣象署表示，今(30日)傍晚到晚間本島都將列陸警，今深夜到明晨暴風圈觸陸，康芮颱風將是1958年有紀錄以來，史上首個10月下旬登陸的強颱。

中央氣象署預報員朱美霖表示，康芮強烈颱風過去3小時強度和結構維持，近中心最大風速每秒53公尺，以每小時20公里速度，向西北轉北北西進行，未來移動較快速，今天傍晚到晚間台灣本島都會列入警戒範圍。

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朱美霖進一步說明，暴風圈今天深夜到明天清晨觸陸，預計碰觸台東到恆春半島，明天康芮颱風中心位置將非常接近台東東方海域，預估明天午後到傍晚以強颱強度登陸花蓮以南一帶。

▲康芮颱風影響重點時程。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，康芮颱風今天下半天會以較快速度接近台灣東方海域，東部雨勢加劇，明天中午前後到下半天登陸後，周四一整天都會在陸地上，周五清晨出海到台灣海峽，今天晚間到周五清晨是影響最明顯時刻。

至於颱風影響，朱美霖說明，今晚在颱風接近過程，北部、東半部嚴防降雨持續增大，海面浪偏大，明天颱風中心接近陸地並登陸過程，影響劇烈，登陸位置附近有近中心強風豪雨外，暴風範圍廣，台灣本島大部分受到影響，嚴防明顯劇烈強風豪雨，颱風過山後，中南部轉迎風面後，有短延時強降雨發生。

▲康芮颱風影響降雨。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，秋冬受到東北季風、風切大或海溫條件等影響，颱風不容易發展成強颱，康芮颱風將是1958年有紀錄後，有史以來首個10月下旬登陸台灣的強颱；另外，根據統計，1958年以來，有14個在10月侵台的颱風。

氣象署提醒，受颱風影響，明日晨起風力逐漸增強，蘭嶼、綠島、澎湖將有12級或以上強陣風，恆春半島及馬祖有10級以上強陣風；明天東半部沿海可達10米以上、澎湖可達7米以上，各沿海並易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

▼康芮颱風將帶來強風威脅。（圖／氣象署提供）