麥當勞19萬組「獵人BOOK牌」已有分店搶光！業者：各店賣完會公告

▲麥當勞林森二店「《獵人》BOOK牌」1小時送完。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名只送不賣的「《獵人》BOOK牌」今日登場，全台各門市湧現排隊人潮，麥當勞林森二店開賣1小時就送完。業者表示，各店狀況不太一樣，已贈送完畢的餐廳，會在門口張貼公告。

以貪婪之島篇為主題所打造的撲克牌「《獵人》BOOK牌」，贈送活動今日10時30分起至11月19日23時59分，凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒加點指定飲品買一送一，即可免費獲得，全台限量19萬組，送完為止，得來速及外送服務則不開放此贈送活動。

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▲麥當勞「《獵人》BOOK牌」一早搶購人潮。（圖／記者黃士原攝）

《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞林森二店，開賣前60多人冒雨排隊，而在11點30分左右，該門店宣布撲克牌已全數送完，讓還在排隊的10多位民眾十分扼腕，其中1位11點才到現場的北科大學生表示，原本是先跑到台北濟南店排，但因人潮太多而轉戰這裡，沒想到還是沒買到。

麥當勞林森二店今天早上9點多，雖然僅有4位民眾排隊，但到了10點20分開賣前便湧現人潮，人數增加至60多人。早上8點50分就到現場的頭香陳小姐表示，因為朋友都要上班，她特地過來幫他們購買，預計要買3份分享盒來獲得3組「《獵人》BOOK牌」。

▲買到「《獵人》BOOK牌」的民眾出示戰利品。（圖／記者謝盛帆攝）

排隊隊伍第二位的林姓民眾則是最近才開始看《獵人》，上次盲包卡原本就想買，不過起床太晚而沒買到，所以這次特別早起到門市排隊，今天打算買5份分享盒，免費獲得的「《獵人》BOOK牌」除了留2組給自己，其他則是幫同事購買。另一位9點半來排隊的宋先生從國小就是《獵人》粉絲，雖然上次有買盲包，但為了不留遺憾，所以限量的撲克牌也要蒐集。