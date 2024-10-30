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北海道20歲男大生「全裸陳屍」公園！　女友等4人涉嫌重大被捕

記者王佩翊／編譯

日本北海道千歲市一名20歲男大學生遭人施暴虐待身亡，他被發現時，全身赤裸躺在江別市的一座公園附近，身上多處瘀傷。而經過驗屍，確認他是遭多人圍毆致死。警方目前已經逮捕涉案的4名男女，其中包含死者的女友。

根據《讀賣新聞》報導，20歲死者長谷知哉26日被人發現全裸陳屍於北海道江別市的文京台南町公園。根據調查，死亡的男大生臉部與上半身遭人攻擊，死因為外傷性休克。警方當晚接獲死者同齡女友八木原亞麻的電話通報稱，「我可能認識死者。」

警方指出，八木原亞麻透過電話簡略說明事件後，調查人員便前往她家進行訊問，而在過程中，警方透過八木的證詞發現，她自己也涉嫌施暴男友，因此於27日下午1時41分依傷害嫌疑將其逮捕。

▲▼日本男大生遭女友與朋友集體施虐致死。（圖／翻攝自X）

▲日本男大生遭女友與朋友集體施虐致死。（圖／翻攝自X）

根據驗屍結果，長谷知哉生前至少遭到4人聯合施虐，因此警方公開逮捕八木的消息後持續搜索，最終20歲女大生川村葉音與另外2名分別為17歲、18歲的少年主動向警方投案，目前3人也因為傷害致死嫌疑被捕。

死者的大學室友表示，長谷知哉10月上旬才開心地跟他分享自己交了女友，警方不排除這起事件為感情糾紛，將持續深入調查，並釐清是否還有其他人涉案。

調查指出，事發時間為25日深夜至26日凌晨2時左右，由於公園附近都是住宅區，有民眾表示，當時有聽到公園傳出吵鬧聲。此外，公園附近視野遼闊清晰，有目擊民眾指出，當時襲擊長谷的人超過5人。

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