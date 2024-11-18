台灣啦啦隊「冒雨應援」日古大戰！非主場仍全力熱舞　感動日球迷

▲台灣啦啦隊員冒雨替日古大戰應援。（圖／中華棒協提供）



記者王佩翊／編譯

世界12強棒球賽日本17日在天母棒球場對上古巴，最終驚險獲勝，讓中華隊也成功提前晉級。然而儘管當天下起傾盆大雨，台灣知名棒球文化之一的啦啦隊仍然現身球場，並用熱情的舞蹈為賽事增添色彩，成為場內一大亮點，也讓日本球迷感動直言，「明明不是台灣的比賽，卻還是全力以赴的啦啦隊員真的非常專業。」

根據THE ANSWER報導，日本與古巴的對戰從第3局就開始下起大雨，雨勢之大，在轉播畫面中也清晰可見，因此日本啦啦隊也退至三壘側的屋頂下完成應援，但在一壘側為古巴助陣的台灣啦啦隊卻沒有退場，依舊冒雨留在原地。

不僅如此，台灣啦啦隊還在局間表演了一場4人舞蹈，即使全身濕透仍然笑容滿面，敬業精神成功吸引全場觀眾的目光。

日媒指出，台灣啦啦隊享譽國際，受歡迎程度早已不可言喻。而在16日的台日大戰中，台灣啦啦隊員們穿著亮眼服飾，帶領近4萬人在座無虛席的台北大巨蛋為比賽應援助威。

儘管這場比賽是由日本對上古巴，中華隊並未出賽，但啦啦隊仍然穿著粉色外套與短裙，頂著大雨在天母棒球場應援，帶來活力。對此，許多日本球迷也在社群平台大讚台灣啦啦隊不僅專業，還展現滿滿的熱情與活力。