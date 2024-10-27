美第17次對台軍售　陸國台辦正告賴清德：讓台灣更加兵凶戰危

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國國務院批准對台軍售，總額約19.88億美元（約新台幣637億元），是美國總統拜登上台後17度對台軍售。對此，大陸國台辦今（27）日痛批賴清德台後不斷升高兩岸對立對抗，並且正告賴清德，「買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今答記者問指出，「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，這一立場是一貫的、明確的。」美方一再違背其領導人「不支持台獨」的承諾，助長「台獨」冒險行徑，破壞台海地區和平穩定。

朱鳳蓮指出，「我們對此堅決反對，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八·一七』公報規定，停止武裝台灣，停止向『台獨』勢力發出任何錯誤信號。」

朱鳳蓮表示，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德當局上台以來，妄圖「倚美謀獨」「以武謀獨」，不斷升高兩岸對立對抗。「正告賴清德當局，買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。」

最後，朱鳳蓮稱，祖國統一是歷史必然，「台獨」分裂行徑和外來干涉阻擋不了大勢，動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的決心意志。

距離美國總統大選剩下10天，拜登政府宣布對台軍售，國務院批准售台兩款長程防空雷達，以及先進地對空飛彈系統（NASAMS），總額約19.88億美元（約新台幣637.73億元），。對此，總統府發言人郭雅慧表示，感謝美國政府基於《台灣關係法》及「六項保證」，持續提供我國防所需武器，再次展現美國政府對台灣安全的堅定承諾。

對此，大陸外交部昨26日深夜11點多回應，美國對台出售武器，嚴重違反一個中國原則，以及中美三個聯合公報的規定，中方強烈譴責、堅決反對，已提出嚴正交涉。