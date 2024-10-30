就在今晚！康芮再變壯　日氣象廳警告：將升最高等級「猛烈颱風」

▲日本氣象廳預測，康芮會在升級為最高等級的猛烈颱風後登台。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

康芮颱風目前逐漸逼近台灣，根據各國預測路徑，可能成為穿心颱。中央氣象署10月30日清晨以對康芮發布海上、陸上颱風警報。日本氣象廳則預測，康芮今晚將升級為猛烈颱風，並在10月31日對台影響最甚，沖繩縣先島群島也將迎來強風豪雨。康芮11月1日會抵達中國沿岸，並在2日轉為溫帶氣旋。

日本氣象廳數據顯示，康芮10月30日上午9時位於菲律賓東邊海域（北緯19.1度，東經124.8度），以每小時10公里的速度往西北西方移動，中心氣壓為925百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

根據《時事通信社》報導，日本氣象廳表示，康芮颱風10月30日上午會在菲律賓東邊海域，並持續往西北西方向移動，隨後逐漸逼近台灣。颱風預計10月31日影響台灣，並於11月1日抵達中國大陸沿岸，隨後在11月2日凌晨轉為溫帶氣旋。

氣象廳指出，康芮31日接近沖繩縣先島群島後，會帶來猛烈風雨，同時附近海域也會掀起巨浪，因此隨著康芮颱風逐漸靠近，氣象廳也再次呼籲嚴防巨浪及強風，並注意大雨造成的災害。

康芮颱風目前已經升級成日本定義的「大型、非常強烈颱風」，10月30日晚間強度還會進一步升級，成為「猛烈颱風」，預估10月31日強度最大。

猛烈颱風（猛烈な台風）是日本氣象廳（JMA）對西北太平洋區域內熱帶氣旋分類的最高等級。範圍僅限於赤道以北經線東經100度與經線180度之間。猛烈颱風被定義為10分鐘持續風速達105 節（194 公里/小時；121 英里/小時）的熱帶氣旋。