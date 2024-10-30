洗車吵架怒用高壓水槍噴頭害她聽力減損　駕駛要關2年10個月

記者黃翊婷／新北報導

男子阿強（化名）去年5月間在某店家自助洗車時，與隔壁同樣來洗車的小花（化名）、A女起爭執，他竟近距離持高壓水槍噴射小花的頭部，之後雙方又發生肢體衝突，在場3人均受傷。新北地院法官日前審理此案，並依重傷害未遂罪判處阿強有期徒刑2年10個月，另依傷害罪判處拘役40日，拘役部分得易科罰金4萬元。

▲阿強洗車洗到與隔壁女客發生爭執，竟持高壓水槍噴對方的頭部。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強與小花、A女互不相識，去年5月雙方前往某店家自助洗車，小花不滿阿強洗車時以高壓水槍將泡沫和水噴濺到A女的車輛與身體，於是上前理論，沒想到竟遭阿強持高壓水槍噴射頭部，小花立刻伸手試圖制止，雙方發生拉扯衝突，阿強轉身之後又再度用高壓水槍朝小花的頭部噴射。

A女見兩人打了起來，立刻上前打算阻止，結果也受到波及，3人均受傷，其中小花傷勢最嚴重，經醫院檢查確認受有右眼眼眶及結膜下血腫、右眼視網膜格子狀退化、右側梅尼爾氏症（右耳聽力減損6分貝）等傷害，阿強和A女則分別受到多處擦挫傷。

事後阿強和小花均決定提告，小花被台灣高等法院法官依傷害罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元確定。阿強則被指控涉嫌重傷害未遂罪，他辯稱，自己不是故意要用高壓水槍噴小花的頭部，當時天色昏暗，現場又很吵，他發現有人靠近，轉身的時候高壓水槍突然失控，他沒有要對小花施以重傷害的主觀意思。

不過，新北地院法官檢視案發現場的監視器錄影畫面，發現阿強在與小花交談之前，就已經使用高壓水槍沖洗車輛一段時間，操作十分穩定，直到小花靠近，兩人相距僅一步之遙時，他突然將高壓水槍向右揮舞噴射小花的頭部；假如阿強是不小心的，當下應當會立即放下水槍關切，但他仍持續按壓水槍，同時與小花發生拉扯，導致小花再度遭高壓水槍噴射頭部。

法官認為，阿強明知使用高壓水槍近距離噴射他人頭臉部可能會造成危險，仍這麼做，甚至徒手毆打小花和A女，犯後否認犯行，難見悔意，最終依重傷害未遂罪判處他有期徒刑2年10個月，另依傷害罪判處拘役40日，拘役部分得易科罰金4萬元。