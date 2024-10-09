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社會 社會焦點 保障人權

人夫偷吃小20歲女同事1年　她剩580元要賠正宮30萬元

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）外遇年輕女同事小美（化名），交往1年期間曾發生多次性關係，因而決定對小美提告求償80萬元。新北地院法官日前審理之後，判小美應賠償人妻30萬元，全案仍可上訴。

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲小美和阿強均坦承交往。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她曾經詢問小美與丈夫阿強（現已離婚）的關係，一開始小美聲稱因為年紀相差太多，不喜歡阿強，但兩人相約游泳時，卻宛如戀人般互相潑水嬉戲，她再度提出質疑，阿強才承認外遇，小美也自稱「年輕愛玩才會導致這些問題」，小美甚至還在電子郵件中坦承發生過性關係。

人妻不滿阿強與小美發生婚外情，交往期間曾多次牽手、單獨出門去飯店、發生性關係，雖然兩人已經分手，但這件事情仍嚴重侵害到她的權益，因而決定對小美提告求償80萬元。

小美則表示，阿強年長自己20歲，她受到哄騙，一時迷惘陷入感情陷阱，事後曾深切向人妻道歉，但阿強仍不斷主動聯絡，就連人妻也說可以接受他們再續前緣，顯然不合常理。

新北地院法官認為，小美不否認曾與阿強交往、發生性關係，她的行為確實侵害到人妻的配偶關係身分法益，且情節重大，考量到兩人的不當交往關係長達1年，對人妻的婚姻、生活影響程度非輕，雖然小美現有的名下財產總值僅580元，最終仍判她應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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