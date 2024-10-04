小三認了激戰人夫「道完歉喊愛你1萬分」　正宮怒討百萬

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫自今年1月起與女子小美（化名）發生婚外情，被抓包之後承諾不再聯繫，後來卻被她發現兩人仍持續互傳曖昧訊息，例如「妳不是也一直想打砲」、「要補充蛋白質嗎」、「妳愛我幾分」、「10000」等等，憤而決定提告求償100萬元。不過，小美僅坦承與人夫發生過1次性行為，新北地院法官審理之後，判她應賠償人妻40萬元較為適當。

▲小美承認與人夫發生過1次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知丈夫已婚，仍自今年1月起持續與丈夫互傳曖昧訊息，甚至多次同床共枕、發生性行為，3月底被她抓包之後，兩人承諾不再聯繫並道歉，沒想到4月她再次查看丈夫手機，竟發現兩人仍持續互傳曖昧訊息，憤而決定對小美提告求償100萬元。

小美坦承，她確實知道男方已婚，但兩人僅發生過1次性行為，目前已經沒有任何聯繫。

新北地院法官檢視小美與人夫的對話紀錄，發現人夫曾傳送「妳不是也一直想打砲」、「那我等等去幫補充」、「要補充蛋白質嗎？要嗎」等訊息，但都是人夫單方面提問及邀約，無法證明兩人後續是否有發生性行為。

法官表示，小美坦承與人夫發生過1次性行為，還曾3次同床共枕、2次同處一室，甚至在向人妻坦承錯誤之後，仍與人夫保持聯繫、見面、傳送互訴愛意的訊息，例如當人夫提問「妳愛我幾分」時，她回答「10000」，種種行為確實侵害到人妻的配偶權，最終判她應賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。