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社會 社會焦點 保障人權

妻揪已婚男摩鐵開房「記得關定位」　尪見愛心貼圖綠到崩潰

記者黃翊婷／新北報導

一名人夫控訴，妻子小清（化名）與有婦之夫阿祥（化名）發生婚外情，2人曾前往摩鐵開房間，期間發生過性行為，他們甚至曾傳送愛心貼圖、提醒「關掉定位」、當街擁抱，憤而決定對阿祥提告求償200萬元。雖然阿祥矢口否認，但新北地院法官日前審理之後，仍判他應賠償人夫30萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲人夫指控妻子外遇阿祥，並質疑2人曾發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小清與阿祥發生婚外情，去年3月間2人開車前往摩鐵開房間，10天之後又在大街上擁抱，接著相約到南部共度2天1夜，同宿於摩鐵，期間發生多次性行為，2人聊天時還會傳送愛心飛吻貼圖、互叫親愛的，小清甚至曾提醒「定位記得關掉」，並傳送摩鐵住宿折價券給阿祥，種種行為均嚴重侵害到他的配偶權，因而決定對阿祥提告求償200萬元。

阿祥則辯稱，小清曾出國留學，會用「親愛的」稱呼熟悉的友人，並未帶有男女情愫，況且一般人用LINE聊天也會經常使用無意義的貼圖，不能因為這樣就斷定2人有不正當交往關係；此外，縱使他曾與小清一同前往摩鐵，也沒有證據可以證明他們發生過性行為。

不過，新北地院法官認為，阿祥在另案作證時，承認摩鐵影片中拍到的車輛是他的，加上小清的手機訊號、Line訊息等證據，足以推論2人曾一同前往摩鐵並共處一室；而當街擁抱的部分，雖然阿祥聲稱是小清攙扶酒醉的他，但他如果真的喝醉了，小清攙扶的姿勢不應該是以手環繞他的脖子，因此不採信這部分的說詞。

至於2人是否發生過性行為，法官表示，人夫直到言詞辯論終結都沒有提出相關證據，所以無法僅憑一面之詞，就認定2人曾發生性行為。

最終，法官指出，阿祥與小清確實有「超友誼」的關係，侵害到人夫的配偶身分相關法益，衡量雙方的身分地位、經濟收入等因素之後，判阿祥應賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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