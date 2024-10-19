他幫女友PO按摩文「你的專屬跪❤姐」　一開門全被抓

記者黃翊婷／新北報導

男子阿輝（化名）與女友A涉嫌透過網路媒介性交易，不僅主打「你的專屬跪❤姐」、「小仙女平常會穿絲襪」，甚至還聲稱祕密基地位於某國中附近，結果被佯裝成客人的警員當場抓包。新北地院法官日前審理此案，並依圖利媒介猥褻罪判處阿輝有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲阿輝幫女友在網路論壇刊登暗示性交易的廣告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2022年9月間透過網路論壇刊登廣告，內容包含穿著清涼裸露的女子照片，還搭配文字宣傳「你的專屬跪❤姐」、「小仙女平常會穿絲襪」、「我的祕密基地：XX國民中學附近」等等，暗示有提供性交易，用以招攬不特定客人。

警方2023年2月間執行網路巡邏任務時，發現阿輝刊登的廣告，於是佯裝成客人加LINE好友，假裝要進行性交易，等對方提供地址之後，再依照約定時間前往，當場查獲阿輝與A女。

阿輝到案之後堅稱自己不知情，不過，他在接受警詢時曾表示，女友曾請他幫忙刊登按摩廣告，便委託論壇幫忙，但廣告內容不是他寫的。A女也辯稱，她做的是正常按摩，沒有從事性交易，那些廣告與她無關。

不過，承辦此案的警員表示，當時他透過論壇廣告上的LINE ID加好友，佯裝討論性交易的事情，並依照指示前往指定地點，來開門的是A女，雙方有談到可以加「特殊服務」，也有過濾身分。

新北地院法官認為，廣告內容有女子的清涼照片，加上文字敘述露骨，都明顯與一般的按摩廣告不同，目的應當就是為了暗示可以從事性交易，而且要在論壇刊登廣告，只需要使用者自行填寫內容，便可以發布，顯然與阿輝的說法不符。

最終，法官認為此案事證明確，沒有採信阿輝的說詞，並依圖利媒介猥褻罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。