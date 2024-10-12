新婚妻同住10天跑了！打電話只要錢　岳母一句話讓他心寒放生

記者黃翊婷／新北報導

男子阿德（化名）與緬甸籍女子美美（化名）在當地結婚，女方婚後跟著他來到台灣居住，沒想到只住了10天就離開，他甚至被岳母勸導再娶，最終心寒決定向法院訴請離婚，並獲得新北地院法官裁定准許。

▲阿德的妻子只與他同住10天就離開了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德在緬甸認識美美，2人於當地結婚之後，美美便跟著他來到台灣居住，沒想到僅僅住了10天，就以「不適應」為理由返回緬甸，後來雖然數次打電話給他，卻都只是要求經濟援助，不願意再返回台灣，今年3月起更是連電話都不肯接聽了，直接「人間蒸發」。

阿德沒有辦法，只好打電話詢問岳母，岳母卻勸說他另外再娶，考量到夫妻倆已經分居多年，毫無夫妻感情，他這才決定依據民法第1052條第2項規定，向法院訴請離婚。而美美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新北地院法官認為，美美婚後因為不適應在台灣的生活，返回母國之後，至今未歸，與阿德分居多年且失聯，分居期間從未關心或來台探視阿德，雙方均沒有修復婚姻的作為，2人的婚姻已經出現難以維持的重大破綻，夫妻倆都有責任，阿德依據民法第1052條第2項規定請求離婚，為有理由，最終裁定准許2人離婚。