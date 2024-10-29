崑大連兩年辦理「綠色永續市集」　近30攤商展現經濟成果

▲崑山科技大學執行大學社會責任（USR），2024年度再次與海安商圈萬聖節市集活動合作，於10月26日至27日舉辦「綠色永續市集」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學執行大學社會責任（USR），2024年度再次與海安商圈萬聖節市集活動合作，於10月26日至27日舉辦「綠色永續市集」，26日舉行開幕儀式，近30家攤商共襄盛舉。

今年更二度偕同參展廠商及產官學單位簽署綠色永續倡議書，台南市長黃偉哲也親臨現場致詞，對崑山科大落實淨零碳排及綠色永續議題的深耕表示肯定。

綠色永續市集於10月26至27日在台南海安路與友愛街口舉行，現場約有30家具綠色永續特色的攤位，包括台灣地方創生基金會南部放送中心、中華海洋觀光推廣與農業特色振興發展協會等協辦單位，另有「循環經濟官田烏金」、「微笑海龜環保餐具」、「安平平安劍獅塔羅」、「台南青」等品牌設攤，展現更深化的SDGs及ESG成果，活動中也與現場單位共同簽署綠色永續倡議書，為台南市各市集活動開啟綠色永續典範。

其中，「循環經濟官田烏金」開發出節能且高效率的「專利炭化製程」，成功將菱角殼炭化成符合歐州生物炭認證（EBC）＆國際生物炭倡議組織（IBI）規範的「菱殼炭」材料；「微笑海龜環保吸管」則販售由小麥纖維及茶纖維製作的環保吸管，透過農業資材回收再利用，達到環保循環經濟，符合ESG的全球環保趨勢。

另「安平平安劍獅塔羅」 以安平在地劍獅DNA元素結合磁場及易經，從「心」靈協助客人提升信心與明確的未來方向，讓顧客人生努力堆疊能量，符合永續發展中良好健康與社會福利的指標；「台南青」則致力於推廣綠色農業，行銷友善環境生產的在地農特產品，透過智慧化的數位技術與管理，減少碳足跡，實現農業永續發展，打造健康環保的消費選擇，其更榮獲113年台南市商業服務業ESG概念店評選認證。

崑大行政副校長暨永續長鐘俊顏表示，今年是第2年舉辦綠色永續市集，持續落實聯合國發佈17項全球邁向永續發展目標（SDGs），其面向涵蓋了社會、經濟、環境與公司治理等全球關注的議題，在每次活動中引領企業、民眾透過行動與決策，一起努力達到永續發展的目標。

崑大學務長暨商管學院USR計畫主持人楊泰和提到，本次綠色永續市集，除了崑山科大四個學院分別推出廢水減污再生、節電淨零減排、智慧空污防制及走進綠意盎然等主軸的攤位參與展示外，並廣邀台南在地致力於環境友善或永續發展的公司行號共襄盛舉，未來本計畫將繼續帶領學生推動各商圈店家及消費者，支持綠色生產與消費的生活模式，善盡大學師生的社會責任。