崑大視傳系與東西方聖母相遇　操刀主視覺助力2024赤嵌萬神節

▲2024第五屆赤嵌萬神節將於台南美術二館盛大登場，崑山科技大學視傳系杜星頡老師領軍，與學生負責活動主視覺設計、展場規劃，並創作一系列充滿節慶氛圍的周邊商品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024第五屆赤嵌萬神節將於10月26日至27日於台南美術二館盛大登場，崑山科技大學視覺傳達設計系在台南400紀念系列活動中貢獻心力，此次由杜星頡老師領軍，與系上學生負責活動主視覺設計、展場規劃與志工參與，並創作一系列充滿節慶氛圍的周邊商品。

本次活動的視覺設計元素取材自值星宮廟「祀典大天后宮」與合作單位「東門天主堂」，將東西方聖母的形象結合，象徵台南400的文化傳承與創新，也為「2024台灣設計展」揭開序幕。設計團隊親自走訪廟宇和教堂，將媽祖、千里眼、順風耳、聖母瑪麗亞等文化符號融入海報設計，採用「萬年香火」寓意傳承與接棒。此外，海報背景靈感來自西方聖母的降臨，「玫瑰」與「百合」象徵聖潔、美好與幸福。動態設計則由三年級李昇祐與來自業界的音樂製作李佳霖一手包辦，整體視覺呈現繽紛且充滿節慶氣息，並獲得業界專家的肯定。

不僅如此，視傳系師生也透過崑山科大創新創業育成中心的支持，將「2024年高等教育深耕計畫」中的原型商品「觀香」療癒系造型留香座成功商品化，並在活動現場販售。這款療癒系造型留香座結合五行與花卉的主題，讓學生的創意不再停留於提案階段，而是直接與市場接軌。負責製作的三年級吳冠霆、李韋辰、邱永翰等人，設計出具浮雕質感的桌上型療癒五行括香座，並以DIY手工組裝方式，讓大眾感受歷史溫度，外觀可愛討喜，成為活動的亮點之一。同時，三年級陳彥宇也協助設計專屬的「萬神節大符」，提供民眾現場參互動體驗，傳遞平安與希望。

崑山科大視傳系學生們在商品設計與動態運用模組課程中展現了創意與專業，創媒學院院長暨視傳系主任邱國峻表示，台南400活動結合了傳統工藝與現代科技，為2024台灣設計展揭開序幕，該次透過產、官、學的合作，學生們得以實地走訪廟宇，深入了解在地文史，並藉此機會與業界無縫接軌，累積專案經驗，進一步提升設計能力。

陳彥宇分享：「這次活動讓我首次參與幕後籌備工作，也第一次接觸了拓版印刷技藝。我利用學校的雷射雕刻機進行製版與測試，這次寶貴的經驗不僅豐富了我的學習，也啟發了我在未來創作中結合不同工具與工藝的想法。」