真主黨領袖遭暗殺　接班人出爐！71歲「二把手」卡西姆當選

▲ 卡西姆成為真主黨新領袖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）9月27日遭以色列暗殺身亡，事隔約1個月後，真主黨宣布任命組織「二把手」、副秘書長卡西姆（Sheikh Naim Qassem）為新任領袖，事實上他自納斯拉勒死後便代理領袖一職至今。

綜合《路透》等外媒，真主黨發表書面聲明宣布，根據組織既定的秘書長選舉制度，最高決策機構「哈瑪斯諮議會」（Shura Council）選出71歲的卡西姆擔任新任秘書長。

卡西姆1953年出生於貝魯特，是真主黨創始人之一，1991年被時任秘書長穆薩維（Abbas al-Musawi）提拔為副秘書長，隔年穆薩維死於以色列襲擊，而納斯拉勒成為領袖後仍沿用卡西姆為副手。

卡西姆長期擔任真主黨主要發言人之一，經常接受外媒採訪，包括過去一年來與以色列邊境衝突期間。他在納斯拉勒死後曾三度發表電視演說，其中一次是在本月8日，當時稱真主黨支持為了黎巴嫩達成停火的努力，是該組織首度公開表態支持停火協議。

納斯拉勒9月底遇害後，真主黨執行委員會主席薩法丁（Hashem Safieddine）原先被視為最有力接班人，但他一周後也在以色列空襲中喪生。