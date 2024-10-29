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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

過半民眾相信民進黨「擁抱中華民國」！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

▲▼中華民國國旗,國家認同,元旦升旗,青天白日滿地紅,統獨,意識形態。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗島電子報最新民調顯示，有超半數民眾相信民進黨「擁抱中華民國」。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

根據《美麗島電子報》最新民調，近8成台灣民眾認為兩岸是「國與國的關係」，並有超過一半的民眾相信民進黨「擁抱中華民國」。資深媒體人黃暐瀚認為，這種民意形勢對於國民黨重新奪回政權來說，將是「最困難的課題」。

黃暐瀚28日在臉書發文指出，《美麗島電子報》民調顯示，有78.2%的民眾主張「兩岸是國與國」的關係，而這種民意也反映出選舉的現實面，特別是總統選舉，當政治人物堅稱要「遵憲」，並主張「兩岸只是兩區，不是兩國」時，他們的立場就與這7成8的民意相背離。

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

黃暐瀚分析，從選舉結果來看，藍營在2018年和2022年的地方選舉中大獲全勝，但卻在2016年、2020年和2024年的總統選舉中連續落敗，「『國族認同』不受信任，很可能就是敗選的理由。」

黃暐瀚認為，台灣的核心問題依然是「統獨」問題，無論是「華統、和統、被統」，都不需要依賴美國；但「台獨、華獨、各種獨」則必須面對戰爭風險，並做好備戰準備，這也是藍綠在重大議題上常常立場相反的主要原因。

值得注意的是，民調也顯示，認為「民進黨認同中華民國」的民眾比例，已經從2005年的35.8%，大幅提升到2024年的53.6%。黃暐瀚表示，有過半民眾真心相信民進黨「擁抱中華民國」，近8成民眾認為兩岸是國與國的關係，「這樣的民意，是藍營重回執政，最困難的課題。」

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